Trotz Regen herrschte beste Stimmung am Montag bei der Abnahme des Baugebiets „Gütleinsäcker II“ in Altheim. Das Bild zeigt die am Bau beteiligten Verantwortlichen zusammen mit Bürgermeister Meikel Dörr (Fünfter v. r.). Foto: Adrian Brosch