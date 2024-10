Von Daniela Käflein

Walldürn. In der Seestraße in Walldürn entstehen zurzeit 14 neue Wohnungen, die die Firma Hollerbach-Bau in einem Mehrfamilienhaus errichtet. Die alten leer stehenden Gebäude in diesem Bereich wurden im April abgerissen. Die Bodenplatte des Neubaus ist inzwischen gegossen. Zurzeit wird an den Kellerwänden und Garagenplätzen gearbeitet. Auch der