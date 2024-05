Walldürn. (sti) Vor 23 Jahren wurde in Walldürn eine außergewöhnliche Tradition ins Leben gerufen: die Motorradwallfahrt zum Heiligen Blut. Initiiert vom damaligen Mesner Achim Kaltwasser, selbst ein begeisterter Motorradfahrer, lockt dieses Treffen jedes Jahr zahlreiche Biker aus dem süddeutschen Raum an. Am Wochenende war es wieder so weit: Nachdem es am Samstag den Vormittag über immer

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote