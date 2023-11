Schweinberg/Rüdental. (adb) Ein erfolgreicher Waldumbau steht und fällt mit der passenden Pflanzenwahl zum jeweiligen Standort, der Jungbestandspflege und dem Schutz der Pflanzen vor dem Wildverbiss. Das betonten die beiden Revierleiter Florian Pogorzelski und Martin Sauer bei einer Waldbegehung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Schweinberg/Rüdental. Sie waren mit zahlreichen Teilnehmern unterhalb der Wohlfahrtsmühle unterwegs.

Anhand einer Flurkarte, welche die Bodenverhältnisse des Erftals und der angrenzenden Gebiete aufzeigt, gab Florian Pogorzelski Hinweise zu den derzeitigen und zukünftigen Baumarten an diesen Standorten. Man habe die Hoffnung, dass als trockenresistent geltende Baumarten wie Eiche, Tanne und Bergahorn neben einigen Exoten wie der Esskastanie und dem Tulpenbaum im Wald der Zukunft zu finden sind. An einem Osthang im Erftal präsentierte sich eine an Baumarten vielfältige und prächtig entwickelte Naturverjüngung. Gespannt wird man die weitere Entwicklung dieses Bestands verfolgen. Seitens der Teilnehmer kamen Fragen zu den Förderkriterien bei der Wiederbewaldung auf.

Unter Beachtung unfallrechtlicher Vorschriften führte der angehende Forstwirt Florian Greulich gekonnt die Fällung von Bäumen unter Einsatz eines mechanischen und eines funkgesteuerten Fällkeils vor. Angesprochen wurde in diesem Zusammenhang die Vorgehensweise bei an Stockfäule befallenen Bäumen.

Im Anschluss berichtete Revierleiter Martin Sauer beim Stammtischgespräch in der Bauernstube Mohr in Schweinberg über die angespannte Lage auf dem Holzmarkt. Eine deutlich abgeschwächte Baukonjunktur, nicht abnehmende Schadensereignisse im laufenden Jahr sowie die abwartende Haltung großer Sägewerke tragen zu einem Rückstau verkaufsfähigen Nadelholzes im Wald bei. Beide Revierleiter sprachen sich dafür aus, vermarktungsfähiges Holz nicht ohne vorherige Rücksprache mit den Revierleitern einzuschlagen. Zurzeit solle man sich auf die Aufarbeitung von Schadholz und der nachgefragten Sortimente aus dem Laubholzmarkt beschränken. Die immer schwieriger werdende Vermarktung kleinerer Polter aus dem Privatwald mit mehreren Ladestellen wurde angesprochen. Die Revierleiter empfehlen, einzelne kleine Polder zusammenzulegen, um mindestens eine Lkw-Ladung pro Polter sicherzustellen.

Aus einer Informationsveranstaltung der Unteren Forstbehörde, der Forstkammer Baden-Württemberg und der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland berichtete Gerhard Bundschuh über anstehende personelle Änderungen in der Forstverwaltung sowie über die forstlichen Förderprogramme. Tobias Greulich sprach über die Niederschlagsverteilung in der Vegetation. Ihm zufolge verstärkten die wiederum zu trockenen Monate Mai und Juni dieses Jahres mit überdurchschnittlichen Temperaturen noch die riesigen Probleme mit dem Borkenkäfer bei der Fichte. Auch die Buche habe weiter unter dem dritten zu heißen und trockenen Sommer in Folge gelitten.

Holz werde nach der jüngsten Abstimmung im Europäischen Parlament weiter als erneuerbarer Energieträger eingestuft, wie Friedbert Stolz erklärte. Somit bekam die Forderung des Umweltbundesamts und von Umweltverbänden, die eine CO2-Bepreisung auf das Brennholz als Energieträger wollten, keine Mehrheit. Mit einer derart beabsichtigten CO2-Bepreisung stünden die Holzfeuerungsanlagen vor dem Aus, so Stolz weiter. An strengeren Grenzwerten sowie dem Einsatz von Filtern und Pufferspeichern wird an Holzfeuerungsanlagen weiter gearbeitet.

Anschließend regte der Vorsitzende Gerhard Bundschuh an, bei der Generalversammlung am 17. November im "Grünen Baum" in Schweinberg über den Kauf eines Fällkeils und eines Absperrbanners abzustimmen.