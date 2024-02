Waldbrunn. (pm) Zum zweiten Mal in Folge wurde Mosca von "Focus Money" als bester Maschinenbauer Deutschlands ausgezeichnet. In der Metastudie "Unternehmen des Jahres 2024" setzte sich das Waldbrunner Unternehmen in der Kategorie Maschinen- und Anlagenbau "gegen Firmen wie Thyssenkrupp oder Jungheinrich durch und mit voller Punktzahl die Benchmark für die Branche", wie Mosca in einer Pressemitteilung schreibt.

"Die erneute Auszeichnung als Unternehmen des Jahres zeigt, dass wir mit unseren Lösungen richtig aufgestellt sind und dem großen Vertrauen unserer Kunden nach wie vor gerecht werden", sagt Geschäftsführer Timo Mosca. "Uns freut die Würdigung besonders, weil wir im Jahr 2023 mehrere große Schritte in den Bereichen Service, Innovation und Nachhaltigkeit gemacht haben."

Einer dieser Schritte: Die Eröffnung des "TechCenters" am Firmensitz in Waldbrunn, das die Themen Ladungssicherheit und Nachhaltigkeit vereint. Auf insgesamt vier Testständen können Unternehmen hier ihre Transportverpackungen auf ihre Sicherheit überprüfen, zertifizieren lassen, weiter optimieren und Ressourcen einsparen.

"Zusätzlich haben wir eigens für das TechCenter einen CO₂-Produktkalkulator entwickelt, um die durch die Verpackung erzeugten Emissionen genau zu ermitteln." Außerdem reagierte das Unternehmen auf die angespannten Lieferketten der letzten Jahre.

In sogenannten "Spare Part Kits" erhalten Kunden zusätzlich zu ihrer Maschine ein individuelles Paket mit den wichtigsten Ersatzteilen und können somit defekte Komponenten schnell selbst austauschen, statt auf deren Lieferung warten zu müssen. Stillstandszeiten von Maschinen werden somit reduziert.

Aber auch im eigenen Nachhaltigkeitsengagement setze man Maßstäbe, heißt es in der Mitteilung weiter. In seinem zweiten freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht legte Mosca erst kürzlich das ambitionierte Ziel dar, der nachhaltigste Anbieter von Verpackungslösungen am Ende der Fertigungslinie zu werden.

Der Recyclinganteil des eigenen Polypropylen-Umreifungsbands beläuft sich mittlerweile auf 30 Prozent; PET-Bänder bestehen bereits vollständig aus Rezyklat. Timo Mosca betont: "Die Auszeichnung zum besten Maschinenbauer des Jahres spornt uns an, uns auch in Zukunft immer weiter zu verbessern und innovative, nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden zu finden."

Mit der Auszeichnung würdigt Focus Money Unternehmen, die trotz der Widrigkeiten der letzten Jahre durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, hohes Kundenvertrauen, große Beliebtheit und soziale Verantwortung auf sich aufmerksam gemacht haben.

Dafür bezieht sich die Metastudie des Magazins auf die Ergebnisse der vorangegangenen Studien. Die öffentliche Wahrnehmung von über 18.000 Unternehmen wurde mittels Künstlicher Intelligenz untersucht. Nur Firmen, die in allen Disziplinen gut abgeschnitten hatten, konnten Unternehmen des Jahres werden.