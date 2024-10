Schefflenz. (stk) Nach 16 Jahren als Bürgermeister wird Rainer Houck sich nicht mehr zur Wahl um das Amt als Bürgermeister von Schefflenz stellen – diese Nachricht sorgte beim Neujahrsempfang der Gemeinde für Stille. Nun steht der Wahltag vor der Tür: Am Sonntag, 6. Oktober, wird in Schefflenz gewählt.

Die Wahl in der Baulandgemeinde ist die vierte Bürgermeisterwahl in vier Wochen in