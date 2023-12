Von Markus Wetterauer

Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis. Seit genau 20 Jahren verbindet die S-Bahn Rhein-Neckar nun schon Stadt und Land. Ihre Linie S1 beginnt in Osterburken und führt über Mosbach und Eberbach nach Heidelberg. Von da aus geht es weiter nach Mannheim und Ludwigshafen und dann in die Pfalz: über Neustadt an der Weinstraße und Kaiserslautern bis nach