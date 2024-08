Von Ann-Kathrin Frei

Heidelberg/Eberbach. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hat es vorgemacht. Unsere Region lässt sich am besten auf dem Neckar entdecken. Doch etwas bequemer geht’s mittlerweile. Denn statt mit dem Floß, wie Twain es in seinem Buch "A Tramp Abroad" (1880, "Bummel durch Europa") schrieb, kann man gemütlich mit der Weißen Flotte über den Neckar schippern.

Zum Beispiel nach Neckargemünd: In rund einer Stunde lässt man Heidelberg und den grandiosen Blick auf das Schloss hinter sich, schippert am Kloster Neuburg vorbei und lässt sich von der Landschaft und der wilden Natur entlang des Neckars verzaubern.

Wer mehr über die Reise des Schriftstellers und seine Beziehung zu Heidelberg erfahren möchte, ist bei Stadtführer Klaus Mombrei an der richtigen Adresse. Als Mark Twain erzählt er bei einem Rundgang viel Wissenswertes über die Universitätsstadt und das Leben des Schriftstellers hier.

Mark Twain hatte ein großes Ziel vor Augen, als er 1878 nach Heidelberg reiste: Er wollte den Neckar entlangwandern und mit einem Floß darauf fahren. Doch wie viel Wahrheit steckt in seinen Geschichten? "Die Wahrheit ist das Wertvollste, was wir haben, gehen wir sparsam damit um", lautet ein Zitat, das dem Schriftsteller zugeschrieben wird. Diese Antwort wird man auch von Klaus Mombrei hören, der seit 20 Jahren als Mark Twain mit weißem Anzug, Hut und Spazierstock in Heidelberg unterwegs ist, aber nicht unbedingt auf dem beschriebenen Neckar.

Wer daher den Fluss hautnah erleben möchte, kann das zum Beispiel auf dem Campingplatz Neckargerach tun. Dort kann man nicht nur in Tipis übernachten, sondern "kanu-bike" (www.kanu-bike.de) bietet auch die Möglichkeit, Stand-Up-Paddle-Boards direkt vor Ort auszuprobieren. Wer es etwas sicherer unterwegs sein will, kann sich auch ein Kanu ausleihen.

Klaus Mombrei alias Mark Twain führt Gäste durch Heidelberg. Foto: Ann-Kathrin Frei

Die Stadt an zwei Flüssen

Nicht auf, sondern am Neckar entlang führt die erste Etappe des Neckarsteigs von Heidelberg nach Neckargemünd. Auf 12,5 Kilometern geht es über den Königstuhl und den Neckarriedkopf nach Neckargemünd. Insgesamt 127 Kilometer lang ist der Qualitätswanderweg Neckarsteig, der aus neun Etappen zwischen neun und 14 Kilometern besteht. Wer wie Mark Twain lieber auf dem Wasserweg anreist, wird direkt von der historischen Altstadt mit ihren vielen Fachwerkhäusern begrüßt. Sie wurde einst gegründet, weil hier die Elsenz in den Neckar mündet. Denn das Leben war stark von den beiden Flüssen geprägt: Schiffer, Gerber und Fischer fanden hier reichlich Arbeit.

Doch die Flüsse brachten und bringen nicht nur Gutes. Immer wieder macht das Hochwasser auch hier nicht Halt. An vielen Häusern kann man die Wasserstände ablesen, wann der reißende Fluss über seine Ufer trat. Wer sich auf den Themenweg Hochwasserpfad in Neckargemünd begibt, erfährt auf zehn Informationstafeln viel über die Entstehung des Naturphänomens Hochwasser und seine Auswirkungen für die Stadt. Der Weg führt vom Menzerpark rund 2,5 Kilometer entlang der Elsenz und des Neckars.

Technikbegeisterte können bei einer Radtour die Vergangenheit wieder sichtbar machen: Mit der Weitersehen-App des Rhein-Neckar-Kreises wird die Radtour mit Augmented-Reality-Technik digital.

Karte: roh/Esri

Ein Stollen unter dem Brunnen

Nur einen Steinwurf von Neckargemünd entfernt liegt die Burgfeste Dilsberg (www.burgfeste-dilsberg.de), deren Fachwerkhäuser, Gassen und Burgruine zu einem Spaziergang einladen. Nur zwei Straßen führen durch die Burganlage: die Untere und die Obere Straße, die direkt ins Mittelalter entführen.

Im 14. Jahrhundert wurde der Stadtkern angelegt, die Burg überstand Kriege und wurde heftig umkämpft. Zeitweise diente sie als Gefängnis für Heidelberger Studenten. Als die Burg an das Großherzogtum Baden fiel, gab man sie zum Abriss frei, im 20. Jahrhundert wurde sie dann wieder restauriert.

Wer heute die 72 Stufen zum Turm der Ruine hinaufsteigt, genießt einen 360-Grad-Blick über den Neckar, die Gassen, Neckarsteinach und die umliegenden Städte und Gemeinden. Aber auch der Blick nach oben kann schön sein: Mark Twain beschrieb die Burgfeste als "Königskrone". Und wer jetzt im Sommer auf dem Dilsberg ist, hat die Gelegenheit, den unterirdischen Brunnenstollen zu besichtigen, der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in den Berg getrieben wurde. Dank Mark Twain, der ihn in seinem Buch "Bummel durch Europa" beschrieb, wurde er im 19. Jahrhundert wiederentdeckt. Nach neuesten Erkenntnissen wurde der Stollen als Frischluftzufuhr für die Arbeiten zur Vertiefung des Schachtes angelegt. Und genau hier stehen Sie am Ende des Stollens: Mitten im Schacht.

Aber auch Sagen und Legenden ranken sich um den Dilsberg, darunter die bekannte von der Rose von Dilsberg. Nicht unbekannt ist auch die Sage vom "Bienengärtlein", über das man bei einem Besuch einiges erfahren kann.

Foto: Ann-Kathrin Frei

Geschichte des Flusses erwandern

Welche Gesteine gibt es im Kleinen Odenwald, warum hat sich die Fließrichtung des Neckars geändert, was verraten uns Gesteinsablagerungen, gab es das Rote Krokodil von Eberbach wirklich? Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden Besucher im Naturparkzentrum in Eberbach (www.naturpark-neckartal-odenwald.de). Wem das zu theoretisch ist, der kann selbst auf Entdeckungsreise gehen. Denn alles, was den Naturpark Neckartal-Odenwald ausmacht, findet sich auch auf dem Breitenstein in Eberbach. Er ist Teil einer Etappe des Neckarsteigs.

Neben und mit ihm verläuft der Pfad der Flussgeschichte: Zwischen Wald und Flur erfährt der Wanderer nicht nur viel über die Veränderungen des Flusses, sondern auch Wissenswertes über Streuobstwiesen und entdeckt auf den Feldern noch alte Apfelsorten. In den Wäldern sieht der aufmerksame Beobachter auch alte Stützmauern, die gegen das Wild errichtet wurden. Auch Reste des Weinbaus, der hier bis in die 1990er-Jahre betrieben wurde, sind zu entdecken.

Am Ende des Weges erreicht man die Teufelskanzel, die einen herrlichen Blick ins Tal und natürlich auf den Neckar bietet. Wer wissen will, warum die Kanzel den Namen des Teufels trägt, muss genau hinhören. Denn vor 250 Jahren geschah hier in der Nähe Schreckliches. Auf dem jetzigen Parkplatz Breitenstein stand ein Galgen, an dem vor 250 Jahren Menschen hingerichtet wurden. Ihre Schreie waren durch die Schallreflexion bis zur Kanzel zu hören. Und da man sich nicht erklären konnte, warum die Schreie so weit oben zu hören waren, musste es der Teufel gewesen sein.

Eine nettere Sage erzählt, dass der Teufel aus dem kleinen Odenwald kam und zum Katzenbuckel wollte, einem Vulkan, der übrigens auch einen Besuch wert ist, und auf der Kanzel machte der Teufel eine Pause.

Burg Hornberg in Neckarzimmern. Foto: Ann-Kathrin Frei

Wo die "Eiserne Hand" zu Hause ist

45 Jahre lang lebte Götz von Berlichingen auf der Burg Hornberg in Neckarzimmern (www.burg-hornberg.de), die seit 1612 im Besitz der Familie von Gemmingen-Hornberg ist und in der auch heute noch die Familie wohnt. 900 Jahre alt sind die Privaträume oder das "Untere Schloss". Ab 1790 ließ die Familie diesen Teil der Burg restaurieren und lebt heute in der 12. Generation zwischen den drei Meter dicken Mauern.

Für Besucher ist die um 1270 erstmals urkundlich erwähnte Obere Burg zugänglich. Jährlich finden zwischen 15 000 und 20 000 Menschen den Weg zu den zehn Burgtürmen. Die restaurierte Ruine gilt als die besterhaltene im Neckar-Odenwald-Kreis, zu besichtigen sind unter anderem die ehemaligen Wohnräume der Herren von Berlichingen, der Bergfried und auch der Treppenturm mit Blick auf Neckarzimmern und den Neckar. Eine Überraschung hält das Turmgefängnis der Burg für die Besucher bereit ... denn wer einmal im Turm gefangen ist, kommt so schnell nicht alleine wieder heraus.

Wer mehr über Götz von Berlichingen erfahren möchte, kann auch das burgeigene Museum besuchen. Hier findet man die Ritterrüstung des Götz von Berlichingen und seine "Eiserne Hand". Zur Sammlung des Burgherrn Dajo von Gemmingen-Hornberg gehört auch die Erstausgabe der Memoiren des Götzen, der mit 82 Jahren auf der Burg starb.

Eine Burgführung mit Weinverkostung, bei der man die Weine aus dem eigenen Weingut probieren kann, kann ein feuchtfröhliches Erlebnis sein. Das Weingut ist eines der ältesten der Welt und wurde bereits 1184 urkundlich erwähnt. Krönender Abschluss kann ein Besuch im Hotel-Restaurant auf der Burg sein.