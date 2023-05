Höpfingen. (tra) In der Nacht zum Donnerstag kam es in Höpfingen zu einer lokalen Vodafone-Störung. Ab 11. Mai um 1 Uhr waren 471 Kunden offline: Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie konnten nicht oder nicht in der gewohnten Qualität genutzt werden (die RNZ berichtete). Verursacht wurde die Störung durch einen Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den die betroffenen Haushalte an das Vodafone-Glasfaserkabelnetz angeschlossen sind. Der örtliche Verteilerpunkt war außer Betrieb, die Stromzufuhr unterbrochen.

Am Donnerstagnachmittag fand eine Bestandsaufnahme vor Ort statt. Anschließend wurde das genaue Reparaturkonzept erstellt. Die finalen Reparaturarbeiten wurden am Freitag gestartet. Dabei wurde ein defektes Bauteil am örtlichen Verstärkerpunkt durch Tiefbauarbeiten ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt. Anschließend wurde die gesamte Zufuhrstrecke im Rahmen neu eingepegelt.

Vodafone-Sprecher Volker Petendorf teilte am späten Freitagnachmittag mit, dass die Kunden das betroffene Kabelnetz – sofern alle Arbeiten planmäßig laufen – im Laufe des Freitags oder spätestens am Samstag, 13. Mai, wieder in vollem Umfang nutzen können sollten.

Update: Freitag, 12. Mai 2023, 18.07 Uhr

471 Kunden in Höpfingen offline

Höpfingen. (tra) Nachdem in Höpfingen 140 Vodafone-Kunden erst Ende Februar bzw. Anfang März 31 Stunden lang offline waren, ist es nun zu einer erneuten und noch großflächigeren Störung gekommen: Am Donnerstag waren Hunderte Haushalte betroffen. Wie Vodafone-Sprecher Volker Petendorf auf Nachfrage der RNZ mitteilte, ist es in der Nacht zum 11. Mai gegen 1 Uhr zu einer lokalen Störung in einem Teil des Glasfasernetzes in Höpfingen gekommen.

"Bei bis zu 471 Kunden sind Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht oder nicht in der gewohnten Qualität verfügbar. Ursache ist ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese 471 Haushalte an das Vodafone-Glasfaserkabelnetz angeschlossen sind. Der örtliche Verteilerpunkt, über den diese 471 Kunden versorgt werden, ist außer Betrieb", so Petendorf am Donnerstagvormittag gegenüber der RNZ.

Am Donnerstagmorgen wurden die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung vorbereitet. Dazu erfolgten zunächst Messungen aller Netzelemente. Eine Bestandsaufnahme vor Ort ist für Donnerstagnachmittag geplant. Anschließend soll das genaue Reparaturkonzept erstellt und die finalen Reparaturarbeiten sollen vor Ort durchgeführt werden.