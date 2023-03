Seckach. (ahn) "Wenn die Leute hier reinkommen, sollen sie denken, dass sie ins Amerika der 1950er Jahre gereist sind", erklären Suzana Krnjaic und Ernest Poroveli, die am heutigen Freitag ihr "Vegetarian American Diner" namens "Mr and Mrs Retro" in Seckach eröffnen. Und in der Tat: Wenn man das vegetarische Bistro in der Großeicholzheimer Straße betritt, fühlt man sich in die Mitte des letzten Jahrhunderts zurückversetzt.

Musik von Elvis Presley, schwarz-weiße Fliesen, farbige Retro-Sitzmöbel, ein gemütlicher Holzofen und viele Accessoires – darunter ein altes Telefon mit Wählscheibe, das sogar funktioniert – rufen in einem Bilder aus Kinofilmen, die zu dieser Zeit spielen, hervor.

"Wir träumen schon länger von solch einem ,American Diner‘", sagt Suzana Krnjaic. Eineinhalb Jahre haben sie nach einer geeigneten Örtlichkeit gesucht – und diese nun in Seckach gefunden. "Wir wollten unbedingt in die Natur, auf das Land."

Zuvor haben sie nämlich in der Stadt gelebt, genauer: in Stuttgart. Dort hat Suzana nach ihrem Studium als Bänkerin und als Trainerin in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Außerdem ist die gebürtige Kroatin dort vor fünf Jahren mit Ernest Poroveli – aus Griechenland stammend – zusammengekommen.

"Nach 18 Jahren in meinem Job haben wir dann die Handbremse gezogen", berichtet sie. Die Idee mit dem Restaurant lag nahe, da Poroveli gelernter Koch mit 20 Jahren Berufserfahrung ist und Suzana Krnjaic aus einer Gastronomie-Familie stammt. "Bereits im Studium habe ich immer gekellnert. Und bei Veranstaltungen oder Familienfesten haben wir auch schon diesbezüglich Erfahrungen gesammelt", berichtet sie.

Dass es nun ein "American Diner" geworden ist, hat zum einen damit zu tun, dass das Paar sich bis heute auf Englisch unterhält. Ansonsten haben sie eigentlich keinen direkten Bezug zu den USA – schon gar nicht den USA der 50er-Jahre –, doch "wir lieben den Rock ’n’ Roll, den Style von früher und einfach die gute alte Zeit", meinen sie.

Zudem ernähren sie sich schon seit Längerem aus Gründen des Tierwohls vegetarisch. "So haben wir angefangen, von einem ,Vegetarian American Diner‘ zu träumen – frei nach dem Motto ,Yes we can‘."

Ihren amerikanischen ...