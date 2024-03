Seckach. (dore) Seit dem 24. März 2023 können in der Eicholzheimer Straße 6 in Seckach leckere vegetarische und vegane Speisen genossen werden. Genau ein Jahr später, am Sonntag, 24. März, feiert das American Diner "Mr and Mrs Retro" seinen ersten Geburtstag mit einer Reihe an "Specials" für alle Gäste.

Wie Suzana Krnjaic, Inhaberin zusammen mit ihrem Mann Ernest Poroveli, im Gespräch mit der RNZ verrät, gibt es neben der normalen Speisekarte einen Jackfruit-Burger mit Käse und Jalapeños und Barbecue-Blumenkohl-Wings.

Zum Nachtisch können sich die Gäste auf New York Cheesecake freuen. Alle Speisen sind sowohl vegan als auch vegetarisch erhältlich. "Außerdem gibt es als Überraschung einen Gruß aus der Küche", informiert Suzana Krnjaic.

Neben den kulinarischen Genüssen hat sich das Gastronomenehepaar für diesen Tag weitere besondere Aktionen überlegt. "Wer im Retro-Look der 30er-, 40er-, 50er- oder 60er-Jahre kommt, – auch Kleidung aus den 80ern passt – der nimmt an einer Preisverleihung teil", kündigt Krnjaic an. Ihre Stammgäste bilden die Jury und küren die ersten drei Plätze. Außerdem gibt es zwischen 17 und 19 Uhr ein Gewinnspiel, bei dem das Crazy-Body-Art-Tattoo-Studio aus Buchen drei Tattoogutscheine verlost.

Info: Geöffnet hat "Mr and Mrs Retro" am Sonntag, 24. März, ab 12 Uhr bis "Open End".