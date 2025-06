Buchen

> "Living History", Gottersdorf: Rund 150 Living-History-Darsteller lassen das gesamte Museumsareal zur Kulisse für eine Zeitreise in die Mitte des 18. Jahrhunderts werden. Zu sehen gibt es ziviles dörfliches Leben, historisches Handwerk und militärische Darstellungen.

An verschiedenen Stellen im Museum kochen Frauen und Männer in historischer Kleidung ihre Mahlzeiten und gehen an diesem langen Wochenende für vier Tage ihrem Alltag nach. Die Vorstellungen beginnen am Donnerstag bis Sonntag jeweils um 11 Uhr. Am Sonntag endet die Veranstaltung gegen 16 Uhr.

> Ackerfestival, Hainstadt: Mehrere DJs gibt es beim Ackerfestival in Hainstadt, das dieses Jahr auf der Wiese am Waldspielplatz stattfindet. Das Event startet am Donnerstag mit einem Biergarten und dem traditionellen Fassanstich. Richtig los geht es dann am Freitag mit der Mallorca-Party, wenn die DJs die beliebtesten Malle-Hits auflegen.

Der Höhepunkt des Wochenendes startet am Samstag: EDM-Vibes direkt unter dem Sternenhimmel. Fünf verschiedene Künstler sorgen für elektrisierende Sounds kombiniert mit einer einzigartigen Lichtshow auf der neuen Meadow-Stage. Tickets gibt es unter www.eventfrog.de.

Heilbronn

> Lichterfest: Die Heilbronner Neckarmeile verwandelt sich von Donnerstag bis Samstag in ein strahlendes Sommerfestival voller Musik, Kulinarik und faszinierender Lichtkunst. Über 60 Streetfood-Stände, vier Live-Bühnen, magische LED-Figuren, eine Licht- und Lasershow, die gleichzeitig an zwei Standorten den Himmel über Heilbronn in ein Farbenmeer taucht, sorgen für ein unvergessliches Festival-Erlebnis.

Am Samstag verwandelt sich das Lichterfestgelände bereits am Mittag in eine bunte Erlebniswelt für die ganze Familie. Ob Drachenboot-Cup am Götzenturm, Bootsfahrten für Kinder, ein spannendes Streetballturnier oder das beliebte Entenrennen – für Unterhaltung ist bestens gesorgt.

Michelstadt

> "Odenwald Country Fair": Die Garten- und Genussmesse der besonderen Art findet im traumhaften Ambiente des Englischen Gartens Eulbach statt. Mehr als 200 Aussteller begrüßen Besucher, um Schönes, Stilvolles, Nützliches, Antikes, Wertvolles, Blühendes und Zweckmäßiges für Garten, Park, Haus und Hof sowie das ganz persönliche Wohlbefinden zu entdecken.

Das Flair des Englischen Gartens Eulbach lädt zum Verweilen, Genießen und Bummeln ein. Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm untermalt die Veranstaltung. Die "Odenwald Country Fair" ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Würzburg

> "Umsonst & Draußen": Wie immer im Juni, wie immer auf den Mainwiesen, richtig groß und ohne Eintritt! Das "Umsonst & Draußen" ist ein großes Festival auf den Mainwiesen mit zahlreichen lokalen und auswärtigen Bands auf mehreren Bühnen.

Beim "Würzburger Woodstock" präsentiert die deutsche und internationale Musikszene ihr Können in einem ausgelassenen Open-Air-Festival bei freiem Eintritt. Geöffnet ist am Donnerstag von 15 bis 23 Uhr, am Freitag von 16.30 bis 0 Uhr, am Samstag von 12.30 bis 0 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 22 Uhr.