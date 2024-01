Von Caspar Oesterreich

Neckarzimmern. Die Schreibmaschinen rattern längst nicht mehr. Auch das Krachen der Steinmühlen und die Rufe der zu Höchstzeiten 600 Arbeiter sind in der Vergangenheit verhallt, der feine weiße Staub vom Wind verweht. An die einst emsige Betriebsamkeit im Gipswerk Neckarzimmern erinnern heute nur noch die großen Lettern, die an der Fassade der