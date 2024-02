Von Alissa de Robillard

Eberbach und Region. Die Närrische Zeit nähert sich dem Ende – Am Aschermittwoch ist Fastnacht vorbei. Mit Konfetti, Kostümen, Musik und Umzügen sowie dem traditionellen Heringsessen verabschieden sich die Karnevalisten von der diesjährigen Kampagne. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, was allen Faschingsnarren und -närrinen am letzten Karnevalswochenende noch geboten wird.

Eberbach

Die Karnevalvereine der Stauferstadt halten am Freitag, 9. Februar, ein letztes Mal in der Kampagne 2023/24 eine Sitzung ab. Es geht um die Eberbacher Kneipensitzung, auch "Le Tour de Bütt" genannt. Dabei ziehen fünf Gruppen mit Redner, Gardemädels, 11er Räte, Büttel und Ranzen Gardisten der drei Faschingsvereine durch fünf Lokale in der Innenstadt und veranstalten somit fünf Faschingssitzungen gleichzeitig.

Zusammen mit der KG Kuckuck findet am Samstag, 10. Februar, ab 15.11 Uhr die Seniorenfastnacht im Pflegeheim Lebensrad statt. Vor dem großen Faschingsumzug am Dienstag, 13. Februar, feiern die Dr. Weiß-Schulen bereits am am Freitag um 10.40 Uhr eine kleine Faschingsparty. Dabei ist auch hier eine Abordnung der KG Kuckuck, die unter anderen Teil der Polonaise durchs Schulhaus sein wird.

Der große Gaudiwurm schlängelt sich am Dienstag, 13. Februar, ab 14.11 Uhr durch die Straßen von Eberbach. Bis 19 Uhr herrscht dann närrisches Treiben auf dem Leopoldsplatz. Wegen des Umzugs werden am Fastnachtsdienstag ab 14 Uhr keine Busse im Stadtbusverkehr fahren. Das teilten die Städtischen Dienste Eberbach mit. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtwerke-eberbach.de. Außerdem teilten die städtischen Dienste mit, dass das Hallenbad am Rosenmontag sowie am Faschingsdienstag geschlossen bleibt.

Zur traditionellen Geldbeutelwäsche lädt der Bürger- und Heimatverein am Aschermittwoch, 14. Februar, ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr in der Gaststätte "Grüner Baum". Um 11 Uhr geht es zum Neckarlauer und anschließend findet das Heringsessen im "Grünen Baum" statt. Der Club Eulenspiegel veranstaltet ebenfalls am Aschermittwoch ein vereinsinternes Heringsessen in der Festhalle Rockenau.

In Igelsbach wird das Fastnachtswochenende ebenfalls ausgiebig gefeiert. Der MGV lädt am Freitag, 9. Februar, um 20.11 Uhr zum Faschingstreiben in die Sängerhalle ein. Weiter geht es am Rosenmontag, 12. Februar, ab 14.11 Uhr mit dem Kinderfasching in der Sängerhalle.

Hirschhorn

> Unter dem Motto "Alle sind heut’ froh gestimmt, weil der Fastnachtsumzug kimmt", findet heute, am Schmutzigen Donnerstag, um 14.11 Uhr ein närrischer Nachmittag für Senioren in der Mark-Twain-Stube statt. Neben Jubel, Trubel und Heiterkeit wird das beste Kostüm prämiert.

> Am Abend veranstalten die Lachsbachperlen die HCD-Night, Eine Party zum Hirschhorner schmutzigen Donnerstag ab 21 Uhr im Bürgersaal. Einlass ist ab 18 Jahren.

> Die große Krönung ist der Fastnachtsumzug am Sonntag, 11. Februar. Dieser startet pünktlich um 13.59 Uhr an der Eberbacher Straße. Wegen der halbseitigen Sperrung der Wehrbrücke, wird sich auch in diesem Jahr der Umzug entlang der Uferstraße. Diese wird von Einmündung Parkplatz Slipanlage bis Einmündung Eberbacher Straße ab 11 Uhr für den Verkehr gesperrt sein.

> Im Anschluss an den Gaudiwurm gibt es eine Open Air-Party auf dem Freien Platz. Um Gewaltbereitschaft und den exzessiven Alkoholkonsum zu minimieren, ist es den ganzen Tag über, in ausgewiesenen Zonen nicht erlaubt, alkoholhaltige Getränke selbst mitzubringen.

> Die Geldbeutelwäsche organisiert der HCV am Dienstag, 13. Februar, um 17.30 Uhr am Fastnachsbrunnen in der Hermannsgasse. Mit diesem Brauch soll – dem alten Glauben zufolge – frisches Geld für die am 11. November beginnende neue Saison in den Beutel zurückgespült werden.

> Anschließend findet das interne Heringsessen im Vereinsheim statt.

> Die Hirschhorner Ritter treffen sich am Aschermittwoch, 14. Februar, ab 18.31 Uhr in der Mark-Twain-Stube zum Heringsessen. Zur besseren Planung wird bis spätestens Samstag um Anmeldung bei unter Telefon 0172/999-6904 gebeten.

> Am Samstag, 10. Februar und am Dienstag, 12. Februar sind die Ritter außerdem an den Fastnachtsumzüge in Neckargemünd und Eberbach anzutreffen.

> In Langenthal wird am Dienstag, 13. Februar, in der Waldmichelbacher Straße bei der ehemaligen Firma Mayr herabgelassen.

> Bereits um 14 Uhr lädt die Freiwillige Feuerwehr Langenthal zum traditionellen Binden des Rades ein. In Richtung Klapperquelle können Kinder dort außerdem Heuhüpfen.

> Um 19 Uhr ist beim Feuerwehr Treffpunkt zum Kinderfackellauf.

> Der Fackellauf der Erwachsenen sowie das Schwingen der Bienenkörbe startet um 20 Uhr.

Schönbrunn

> Zum Kappenabend lädt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr am Samstag, 10. Februar, um 19.11 Uhr ins ehemalige Feuerwehrhaus in Allemühl ein. Für die musikalische Unterhaltung wird die Rockband "Old Stars" sorgen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anmeldung bei Helmut unter Telefon 06271/1842 oder bei Gerhard unter 06271/2896.

> In den Ortsteilen von Schönbrunn werden am Dienstag, 13. Februar, die Fastnachtshaufen – die aus den ausgedienten Weihnachtsbäume bestehen – verbrannt.

> In Haag organisiert der Kultur- und Erlebnisverein das Fastnachtsfeuer. Stattfinden wird die Veranstaltung am Hellesweg/Birkenweg um 18 Uhr.

> Im alten Feuerwehrhaus werden die Moosbrunner Kerwefreunde ebenfalls um 18 Uhr den Fastnachtshaufen anzünden. Treffpunkt in Schönbrunn ist um 18 Uhr vor dem Sängerheim des MGV. Danach wird laufen die Teilnehmenden gemeinsam aufs Feld um das Fastnachtsfeuer entfachen zu lassen.

> In Schwanheim kümmert sich der Förderverein Alte Feuerwache um die Faschingstradition. Beginn ist gegen 18.30 Uhr. Entzündet wird der Haufen bei der landwirtschaftlichen Halle der Familie Göhrig am Ortsausgang Schwanheim in Richtung Eberbach.

> Die Menschen in Allemühl müssen sich, in Bezug auf ein gemeinsames Feuer, noch bis Ostern gedulden.

> Zum Abschluss der Fastnachtszeit treffen sich die Landfrauen Schönbrunn am Mittwoch, 14. Februar, um 12 Uhr zum traditionellen Heringsessen im alten Rathaus in Haag.

Zwingenberg

> Besser spät als nie: Die Narrenvereinigung Zwingenberg lädt am Freitag, 9. und Samstag, 10. Februar, jeweils um 19.31 Uhr zur Prunksitzung ins Sportheim des SV Zwingenberg ein. Der Saal öffnet bereits um 18.31 Uhr. Wie der Einladung zu entnehmen ist, wird Alleinunterhalter Dennis für Stimmung sorgen.

Waldbrunn

> Der SV Frisch-Auf Dielbach feiert am heutigen Donnerstag von 19.31 bis 2 Uhr Frauenfastnacht im Sportheim des SV Dielbach.

> Am Samstag, 10. Februar, veranstaltet der MGV Schollbrunn seine närrische Singstunde im Bürgerhaus "Alte Schule". Die Gaudi findet von 19.11 bis 2 Uhr statt.

> Zu guter Letzt wird das Heringsessen des SV Schollbrunn am Dienstag, 13. Februar, im Sportheim stattfinden.