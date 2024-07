Eberbach. (by) Die Bühne steht, das Zelt ist aufgebaut und die Familie Groll war gestern auch mit dem Aufbau beschäftigt. Wenn am Montagabend das U-Boot U17 auf dem Neckar erwartet wird, soll schließlich alles für die große Willkommensparty angerichtet sein.

Der Transport von U-Boot U17 läuft bislang nach Zeitplan. Am Samstag hatte U17 in Heidelberg am Neckarufer festgemacht und lockte unzählige Neugierige an. Nach der Verankerung bot sich den Kurpfälzern ein Spektakel: Vor atemberaubender Kulisse wurde der 350 Tonnen schwere Koloss aufgerichtet.

Am Montag um 7 Uhr beginnen die Vorbereitungen zur Weiterfahrt nach Eberbach. Vor der Durchfahrt unter der Alten Brücke wird sich U17 zur Seite neigen und das Wahrzeichen der Stadt unterqueren. Die Ankunft in Eberbach ist am Nachmittag geplant. Bewirtung und Livemusik am Neckarlauer beginnen bereits um 14 Uhr. Drei Wochen nach dem Lebendigen Neckar wird der Lauer damit erneut zur "kleinen Festmeile".

Achtung: Der Zeitplan hat sich geändert. So geht es am Montag weiter:

Heidelberg → Eberbach

7 Uhr: Vorbereitungen, Drehen von U17 und Lasching

Ca. 9 Uhr: Ablegen, Durchfahren der Alten Brücke und Ballastieren

Ca. 11.30 Uhr: Schleuse Heidelberg

Ca. 13 Uhr: Schleuse Neckargemünd

Ca. 14.40 Uhr: Schleuse Neckarsteinach

Ca. 16.15 Uhr: Schleuse Hirschhorn

Die Schleusenvorgänge sind mit jeweils 30 Minuten geplant.

Ankunft ca. 18 Uhr in Eberbach

Vor der Durchfahrt der Alten Brücke in Heidelberg wird sich U17 zur Seite neigen.

Nach der Ankunft in Eberbach steht U17 wieder in der "Normalposition".

Update: Sonntag, 7. Juli 2024, 17.06 Uhr

In Eberbach kann man im Liegestuhl bei Livemusik "U-Boot schauen"

Eberbach. (by/tgo) Am Sonntag, 30. Juni starteten die Technik Museen Sinsheim Speyer den spektakulären Transport ihres neuen Exponates, U-Boot U17, von Speyer nach Sinsheim. Während des rund vier Wochen langen Transports schwimmt und rollt das U-Boot auch durch den Odenwald. Die Städte und Gemeinden entlang der Strecke haben zahlreiche Aktionen auf die Beine gestellt, um U-Boot sowie Besucher zu empfangen, teilt die Touristikgemeinschaft Odenwald mit.

Am Eberbacher Neckarlauer wird es am Montag, 8. Juli, eine große Party mit Strandfeeling, Livemusik, Essens- und Getränkeständen geben. Los geht’s um 14 Uhr. Während die Familie Groll sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmern wird, spielt auf der Bühne die Gruppe "Get Back". Die Mitarbeiter von Bauhof und Stadtwerken haben wieder kräftig angepackt. Das Ergebnis ist ein Sandstrand mit Liegestühlen, den die Eberbacher ja schon vom Lebendigen Neckar kennen. Die Freiwillige Feuerwehr hat eine Bar eingerichtet.

Das U-Boot U17 macht am Montag in Eberbach Station. Foto: Technik-Museum

Mit einem Stand vertreten ist auch das Museum Sinsheim, am Neckarlauer soll es zehn bis zwölf Oldtimer zu bestaunen geben. Auch die Kulturfähre wird im Einsatz sein. Auf der Bühne übernehmen um 18.30 Uhr der Fanfarenzug und die Jagdhornbläser, ehe von 19 bis 22.30 Uhr die Bühne der Eberbacher Ol’Star Band gehört. Bei Dunkelheit ist eine Lichtershow geplant, wie von Tobias Soldner, Leiter des Ressorts KTS, zu erfahren war. Ach ja, gegen 15 Uhr soll auch noch ein U-Boot in Eberbach eintreffen.

Mit Radtour verbinden

Da sehr viele Gäste aus nah und fern in den jeweiligen Etappenorten erwartet werden, lohnt es sich, das Auto stehenzulassen und den Besuch des U-Bootes mit einer Wanderung oder einer Radtour zu verknüpfen.

Perfekt dafür geeignet sind der Neckartal-Radweg und der Neckarsteig. Um auf dem Neckarsteig nach Eberbach zu gelangen, bietet sich die Etappe von Hirschhorn nach Eberbach an. Die An- und Abreise kann in beide Orte mit der S-Bahn erfolgen. Die waldreiche Etappe bietet immer wieder herrliche Ausblicke ins Neckartal. Über den Breitenstein, die Teufelskanzel und den Wilden Waibelsberg führt die Stecke zwischen Eberbach und Neunkirchen, die alternativ bequem auch per Bus zurückgelegt werden kann.

Wer das U-Boot danach in Haßmersheim erleben möchte, der kann die Etappe zwischen Mosbach und Gundelsheim wandern, die über Haßmersheim führt. Radfahrer können über den Neckartal-Radweg direkt nach Eberbach und Haßmersheim fahren.

Am Sonntag, 14. Juli, wird es auf der Strecke zwischen Haßmersheim und Neckarmühlbach aufgrund der Passage des U-Boots allerdings zu einer zeitweisen Sperrung am Radweg kommen.

