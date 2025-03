Von Peter Bayer

Eberbach. Es war kein Fastnachtsumzug wie die anderen vor ihm. Das war angesichts des tragischen Geschehens am Tag zuvor in Mannheim, das zwei Todesopfer gefordert hatte, auch gar nicht möglich. Auch wenn die Gedanken der Teilnehmer und vieler entlang der Zugstrecke bei den Opfern und Hinterbliebenen der Amokfahrt waren, tauchten Akteure wie Publikum für ein paar Stunden ab in eine heile, bunte Welt, vergaßen wenigstens für kurze Zeit die negativen Nachrichten, die seit Tagen und Wochen die Menschen in Deutschland und der Welt bewegen.

Angeführt vom Einsatzfahrzeug der Eberbacher Polizei ging es mit einigen Minuten Verspätung los, bewegte sich der Zug mit lautem "Hoja" und "Helau" durch die Straßen Eberbachs. Und der Funke sprang über von den Narren auf ihr Publikum und umgekehrt. Dass mit dem Fanfarenzug der Stadt und der Feuerwehrkapelle Waldkatzenbach nur zwei Musikgruppen mitmarschierten fiel nicht weiter ins Gewicht, schallten von den Motivwagen doch laut die Partykracher und Faschingslieder, die spontan zum Mitsingen einluden.

Die Urmel aus Neckarwimmersbach hatten sich des Eberbacher Hallenbadneubaus angenommen. Nach dem Motto "Der Schwimmbadbau fällt leider flach, drum bade mir im Wimmersbach", hatten sie für sich eine Alternative gefunden. Auch wenn dies bei den derzeitigen Temperaturen wohl nur für die Hartgesottenen in Frage kommen dürfte. Dass auch unsere hessischen Nachbarn ihre Probleme haben, darauf wiesen die Hirschthäler hin, die sich mit dem Fluch der Wehrbrücke beschäftigten.

"Mit Schelle un Gerassel durch Ewwerbacher Gasse(l)" zog die Rasselbande Eberbach, die 2 mol 11 Johr Rasselbande feiern durfte. Die Handballer wiesen auf ihr 100-jähriges Bestehen hin, die Odewäller Fastnachtsfreunde auf ihr Zehnjähriges.

Bei angenehmen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein ging es aber auch tierisch zu. Die Wimmersbacher Ratze betägtigten sich als Rattenfänger und präsentierten stolz ihre – allerdings bereits skelettierte – Beute.

Dass es im Eberbacher Ortsteil Brombach jede Menge wilde Schafe gibt, das zeigte die "Wilde 13 Brombach", die in großer Anzahl mitmarschierte. Etwas kleiner – als Katz und Maus – waren die Fastnachtsfreunde Waldkatzenbach unterwegs. Die Wilden aus dem Ittertal kamen als Hölzerlips, die Odenwälder Faschingsfreunde als Glücksbärchis.

Gespannt sein durfte man wieder auf den Auftritt der Karnevalfreunde Haidebow. Sie waren als "Haidebuster" unterwegs und machten sich auf die Jagd nach den Gespenstern. Dass sie stolz auf die Fußball-Nationalmannschaft sind, zeigten die Nesthocker der KG Kuckuck.

Auch Reisen in die Vergangenheit waren angesagt. Die Fastnachtsfreunde zog es zurück in die 90er Jahre, die Abiturienten sogar noch ein paar Jahre weiter. in die Zeit der Seeräuber und Piraten. Zahlreich vertreten waren der Club Eulenspiegel von den Eulenküken bis hin zur Showtanzgruppe Flames, die Hirschhorner Ritter oder die Schisslhocker aus Wiesenbach. Die Neckargemünder Karnevalgesellschaft hatte ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt, ebenso die Ghost-Guggs-Reihen, so dass der Fastnachtszug auf 65 Nummern geschrumpft war.

Am Ende gab es durchweg glückliche Gesichter. Fazit einer Besucherin: "schee war’s".

Das Sicherheitskonzept sah eine Abriegelung aller Zufahrtsstraßen vor. Foto: Peter Bayer

Bürgermeister begründet "Ja" zum Fastnachtsumzug

Leicht haben sich die Verantwortlichen von Stadt, Polizei und KG Kuckuck die Entscheidung am Montagabend nicht gemacht. Fast zwei Stunden haben sie in einer kurzfristig anberaumten Sitzung das Für und Wider abgewogen, es wurden per Telefon Meinungen eingeholt. Das Ergebnis: Der Faschingsumzug in Eberbach soll trotz der Amokfahrt von Mannheim mit zwei Toten stattfinden.

"Es war eine der schwierigen Entscheiden meiner Zeit als Bürgermeister", gab Peter Reichert nach dem Umzug zu. Dass das Sicherheitskonzept passt und sich die Sicherheitslage nicht verändert habe, hätten wesentlich zur Entscheidung beigetragen. "Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätten wir den Umzug abgesagt", sagt Reichert. Am Abend sei auch bekannt gewesen, dass der Täter offenbar psychisch krank sei. Dem Bürgermeister sei klar gewesen, dass es auch Kritik – "Wie könnt ihr nur" – geben würde. Jeder sei mit den Gedanken bei den Opfern gewesen, dennoch sei die Entscheidung gut gewesen. Von den Teilnehmern habe man nur Zuspruch erfahren, ebenso von Zuschauern, die sich mit einem "schee war’s" von Peter Reichert verabschiedeten.

"Mit den Gedanken sind und waren wir bei den Opfern", sagt auch Kuckuck-Präsident Udo Geilsdörfer. Konsens der Gespräche sei gewesen, dass man – bei aller Pietät und Anteilnahme – das öffentliche Leben nicht auf Null fahren könne. Trotz der sinnlosen Gewalttat in Mannheim oder gerade deswegen wolle man ein Zeichen für die demokratische Freiheit setzen. Unterstützung hätten die Eberbacher dabei auch von den beiden Landräten Dr. Achim Brötel und Stefan Dallinger erfahren, so Geilsdörfer. So habe auch Harald Weis, Bezirksvorsitzender der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine sie ermuntert, mit der Durchführung zu zeigen, dass das öffentliche Leben nicht am Boden liegt.

Wie Ralph-Peter Schwindt, Leiter des Eberbacher Polizeireviers, sagte, habe das Innenministerium als Service 30 zusätzliche Kräfte von der Einsatzabteilung Bruchsal zur Verfügung gestellt. Die zeigten Präsenz und stärkten das Sicherheitsgefühl.

Update: Dienstag, 4. März 2025, 20.17 Uhr

Eberbacher Fastnachtsumzug findet statt

In Gedanken sei man den bei den Opfern der Mannheimer Amokfahrt.

Eberbach. (stve) Der Umzug am Fastnachtsdienstag findet wie geplant statt, teilt die Stadt Eberbach mit. Nach dem schrecklichen Ereignis in Mannheim mit Toten und Verletzten haben in Eberbach Vertreter des Veranstalters, der Stadt und der Polizei umgehend Gespräche aufgenommen.

Das im Vorfeld angepasste Sicherheitskonzept wurde zusammen nochmals bewertet. Durch die schreckliche Tat in Mannheim hätten sich keine Anhaltspunkte für eine weitere Anpassung des Konzeptes ergeben.

"Wir denken, in Zeiten wie diesen gilt es trotzdem mutig, hoffnungsvoll und zuversichtlich zu sein und nach vorne zu schauen. Unsere und den Angehörigen", so die Aussage aller Verantwortlichen.