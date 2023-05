Eberbach. Am Sonntag, 14. Mai, ist der "Tag des Wanderns". Die Tourist-Info Eberbach bietet an diesem Tag zwei geführte Wanderungen an.

Die erste Tour ist der Neckarsteig/Neckarrandweg. Er führt über 10,5 Kilometer von Eberbach über den Breitenstein nach Lindach und dauert circa drei Stunden. Nach einem Aufstieg über den Rechten Neckarrandweg belohnt die Wanderer die Ludwig-Neuer-Hütte mit einer Sitzgruppe, dem "Roten Krokodil" und atemberaubenden Panoramablicken. Auf dem Breitenstein, einer als Landschaftsschutzgebiet ausgezeichneten Hochfläche, laufen Neckarsteig und Randweg meist parallel. Dort geht es an der Teufelskanzel vorbei, einem geschützten Geotop mit herrlicher Aussicht. Vom Bahnhof Lindach geht es mit der Bahn zurück nach Eberbach. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof Eberbach .

Rund sieben Kilometer lang ist die Eberbacher Runde mit Panoramablicken. Der Wanderweg 1 startet am Wanderparkplatz "Gymnasium". Nach einem Aufstieg über den Itterberg zur von Göler-Hütte werden die Teilnehmer von einem tollen Ausblick auf Eberbach belohnt. Weiter geht es in Richtung Hohe Warte. Auf diesem Weg ist der Katzenbuckel, die höchste Erhebung des Odenwalds, zu sehen.

Der Rückweg führt über den Kreuzberg, vorbei an der Bauriedhütte und der Hiobskehre zurück an den Ausgangspunkt. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Wanderparkplatz "Gymnasium".

Die Teilnahme ist kostenfrei. Empfohlen werden wetterfeste Kleidung, Wanderschuhe sowie genügend Proviant für unterwegs.

Info: Anmeldung bei der Tourist-Information, Telefon 06271/87242 oder per E-Mail an tourismus@eberbach.de. Tickets können auch online gebucht werden unter www.eber-ticket-shop.de