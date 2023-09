Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Zwei Obdachlose sind aktuell beim Roten Kreuz in Mosbach zu Gast: Der eine ist erkrankt und hat von der Stadt einen Übernachtungsschein für das Aufnahmehaus bekommen. Der andere will sich hier wieder einmal – er kommt schon seit Jahren – vom Stress in der Großstadt erholen, wie er sagt. Dort seien alle Anlaufstellen überfüllt.