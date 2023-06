Mudau/Mörschenhardt. (lm) Klein, zierlich und immer ein ansprechendes Lächeln im Gesicht: Wer Kim Hiller-Schlär sieht, kommt nicht sofort darauf, dass sie als Steinmetzmeisterin arbeitet. Doch seit 2019 beweist sie mit unglaublicher Zielstrebigkeit, wie viel Kraft, Ausdauer, Können und eiserner Wille in der erfolgreichen Handwerkerin stecken. In der vergangenen Woche hat ein SWR-Team die Mudauer Senkrechtstarterin gefilmt. Gezeigt wird der Beitrag voraussichtlich am morgigen Dienstag oder am Mittwoch um 18.45 Uhr als Einführungsfilm in der "Landesschau".

Dabei ging es dem Filmteam um ihre ganze Geschichte, seit sie zielstrebig an ihrem 22. Geburtstag als Steinmetz- und Bildhauermeisterin ihr eigenes Geschäft in Mudau eröffnet hat. Inzwischen hat sie Büro und Ausstellungsraum in der Mudauer Kirchbrücke 12, Lager und Werkstatt haben in ihrem Mörschenhardter Bauernhof zusammen mit ihren drei Pferden und dem Zuhause für sie selbst und ihren Mann Sandro ausreichend Platz gefunden.

Das ermöglicht ihr auch die Unterbringung des großen Maschinenparks zur reibungslosen Ausführung ihres breiten Angebotsrepertoires, das neben Grabanlagen und Grabauflösungen das Anlegen von Brunnen, Natursteinmauern sowie das Fertigen von Skulpturen, Treppenbelägen, Fensterbänken, Natursteinarbeiten, Restaurationen, in der Denkmalpflege sowie in Bau- und Landschaftsgestaltung umfasst.

Auch interessant Kammersiegerin aus Mudau: Auf Umwegen zum Traumberuf Steinmetzin

Die junge Unternehmerin hat mittlerweile drei Vollzeitmitarbeiter, fünf Teilzeitbeschäftigte, und dazu hilft auch noch ihr Mann, wann immer er Zeit hat, mit. Die beiden haben sich schon als Kinder über ihre Liebe zu Pferden kennengelernt, und ein Pferdekopf stellte auch das Meisterstück der Handwerkerin dar, die als Jugendliche bereits für das Team Nordbaden im Pferdesport erfolgreich war. Und so dreht sich der Fernsehbeitrag nicht "nur" um die Steinmetzin Kim Hiller-Schlär, sondern auch um den Menschen hinter der erfolgreichen Unternehmerin.