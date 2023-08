Mosbach. (dri) Da war was los: Eine neue Rekordbeteiligung konnte man beim Tenniscamp des TC Mosbach GWR vermelden, bei dem in der ersten Ferienwoche 59 Kinder und Jugendliche aktiv waren. Entsprechend herausfordernd war die Vorbereitung für das TC-Team, wollte man doch den Kindern eine abwechslungsreiche Woche bieten.

Leider meinte es der Wettergott in diesem Jahr nicht so gut mit dem Organisationsteam, sodass mitunter auch Improvisation gefragt war. Aber dadurch ließen sich weder Teilnehmer noch Betreuer und Helfer die gute Stimmung vermiesen.

Am Montagmorgen ging es – bei gutem Wetter – nach der Begrüßung gleich los. Nach Gruppen-Einteilung folgten auf ein kurzes Aufwärmprogramm die ersten Trainingseinheiten. Am Dienstag war es dann sehr regnerisch, aber dadurch ließ sich das Team um Michael Braun nicht ausbremsen.

Nach einem kurzen Warm-up und Konditionstraining standen neben Tennis auch Koordinations- und Geschicklichkeits- sowie Entspannungsübungen auf dem Plan. Biathlon- und Staffelspiele zum Tagesabschluss in der Halle taten dem Teambuilding gut.

Da das Wetter auch am Mittwoch durchwachsen war, musste man wieder zwischen Halle und Freiplätzen pendeln. Neben verschiedenen Trainings wurde an diesem Tag auch das besondere Camp-Foto mit der Drohne aufgenommen. Die geplante Wasserschlacht am Abend fiel wetterbedingt leider selbst ins Wasser.

Und auch der Donnerstag-Spieltag fand "hybrid" – also in der Halle und auf den Plätzen – statt. Am Nachmittag absolvierte man verschiedene Turnierformen (im Einzel wie im Doppel), zum Ausklang gab’s Stockbrot, das traditionelle Grillfest bereicherten Eltern und Freunde.

Auf die Kinder wartete dann noch ein Höhepunkt der Woche: Übernachten in der Tennishalle. Nach dem wurde tags darauf natürlich auch gemeinsam gefrühstückt. Im Anschluss machten sich die Teilnehmer auf zu den letzten Trainingseinheiten, mit der Siegerehrung fand das Camp seinen Abschluss. Trotz wechselhaften Wetters sorgte die abwechslungsreiche Woche für begeisterte Kinder und zufriedene Trainer und Betreuer.

Der abschließende Dank ging an das gesamte Trainer- und Betreuerteam um Michael Braun mit Jannik Kemmerer, Carmen Smolka, Diego Ortega, Felix Rothenhöfer, Karl Galmbacher, Sebastian Gipp, Jascha Boigs, Amelie Mann, Luisa Walter, Ulrike Karl, Marius Martin und Lara Siering sowie an das Orgateam Jürgen und Katja Schaffner und an Isabell Schabinger und Nicole Raupach, die sich um die Verpflegung kümmerten.