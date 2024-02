Von Rüdiger Busch

Buchen. "Roland, kaaf de Riese zurück!" Die Handballkrachkapelle hat in der Fastnachtskampagne mit ihrer Aufforderung an Bürgermeister Roland Burger auf den Punkt gebracht, was sich viele Buchener wünschen: Das seit fast auf den Tag genau fünf Jahren leerstehende Gebäude im Herzen der Stadt sollte dringend wiederbelebt werden. Doch so einfach ist das gar nicht – im Gegenteil. Die Gemengelage stellt sich als äußerst komplex heraus.

Denn zunächst einmal kann die Stadt das Gebäude gar nicht zurückkaufen, da es ihr zuvor nicht gehört hat: Es wurde damals – 2019 – von den Vorbesitzern direkt an die neuen Eigentümer verkauft. Die teilten damals mit, aus dem traditionsreichen Café "Riesen" ein asiatisches Restaurant machen zu wollen, in dem Sushi sowie Spezialitäten der vietnamesischen, der thailändischen und der chinesischen Küche angeboten werden sollen.

Der Umbau ging damals recht bald los, geriet dann aber ebenso rasch ins Stocken. Dann kam Corona, und die avisierte Neueröffnung verschob sich immer weiter nach hinten. Auch nach der Pandemie ging es mit dem Projekt nicht recht voran: Vor einem Jahr berichtete die RNZ, dass die Genehmigung für den Einbau einer Abluftanlage auf sich warten lasse. Sobald diese vorliege, so der Eigentümer damals, sollten die Restarbeiten zeitnah erledigt werden.

Doch seither hat sich nur wenig getan: "Wir haben noch keine Baugenehmigung", sagt Eigentümerin Thi Ngoc Tram Le dieser Tage im Gespräch mit der RNZ. Die untere Baurechtsbehörde beim Landratsamt bestätigt dies und führt die langen Verzögerungen auf fehlende Unterlagen zurück, die vom Bauherrn nun erst eingereicht worden seien.

Der Knackpunkt ist, dass die Küche um eine große Kochstation erweitert wurde und dafür eine Abluftanlage eingebaut werden muss, erklärt Ulrich Fuchs von der Firma Gastro Design Fuchs (Eppingen), die für die Gaststätteneinrichtung verantwortlich zeichnet. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, sind hier entsprechende Auflagen zu beachten. Dennoch gehe es voran: Die neue Theke stehe bereits, und auch das Mobiliar sei schon vor Ort, wenn auch – mit Blick auf die noch ausstehenden staubigen Arbeiten – noch verpackt und noch nicht aufgebaut.

"Wir möchten im Sommer eröffnen", unterstreicht Thi Ngoc Tram Le. Es wäre Buchen zu wünschen, dass der lange Leerstand wirklich bald ein Ende haben wird. Zugleich wird klar, dass die Eigentümer nach wie vor an ihren Plänen festhalten und nicht verkaufen möchten. Von daher sind der Stadt auch die Hände gebunden, und das Motto lautet weiterhin "Sushi statt Schwarzwälder Kirsch".

Wir haben bei Bürgermeister Burger nachgefragt: "Die Faschenachtsaktion der Handballkrachkapelle zum Thema ,Riesen‘ hat zweifellos einen Nerv getroffen. Der traurige Zustand des Gebäudes und das Fehlen einer Gastronomie mit Außensitzplätzen an diesem schönen und zentralen Platz in der Altstadt bewegt die Menschen in Buchen sehr – mich auch."

Allerdings gehöre der Ankauf eines Gastronomiegebäudes mit dem Ziel, dort ein Café zu betreiben, nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Zwar könne eine Stadt unter bestimmten Voraussetzungen eine solche Aufgabe übernehmen – da das Gebäude aber gar nicht zum Verkauf stehe, stelle sich die Frage derzeit nicht. Bürgermeister Burger: "Wir beobachten die Entwicklung und unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten das Ziel einer Wiedereröffnung." Am Zug ist aber nicht die Stadt, sondern der Eigentümer. Und das seit inzwischen schon fünf Jahren.