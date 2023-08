Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Auf Eberbachs Einkaufsmeile, der Bahnhofstraße, ist zurzeit Einiges in Bewegung. Modehaus Müller wird zu Kleider Müller. Das ist bekannt. Doch auch die flächenbedingt kleineren Fachgeschäfte verändern sich. So ist das Spielwarengeschäft TA Toys näher an den Bahnhof herangerückt; dorthin, wo einst das Fotogeschäft Nuss wirkte. Dieses hat