Mosbach. (schat) Er ist schon heiß und unterhaltsam. Ab Sonntag wird der Sommer 2023 aber noch ein paar Grad heißer und unterhaltsamer. Mit dem Weltkulturenfest startet am kommenden Sonntag, 16. Juli, die nunmehr 38. Auflage des "Mosbacher Sommers" international.

Ab 11.30 Uhr warten im Stadtgarten und im Kleinen Elzpark reichlich multikulturelle Attraktionen, die zum Eintauchen in neue Welten einladen, um ein wenig mehr von der bunten Vielfalt unserer Welt kennenzulernen. Auf den Startschuss folgen unterhaltsame Wochen: Gleich vier Open-Air-Konzerte – mit Silbermond, Hubert von Goisern, der Regenbogen2-Rock-Nacht sowie SWR1 Pop und Poesie – stehen noch im Juli auf dem Plan, im August und September dann unter anderem die Open-Air-Kino-Reihe und das internationale Straßentheater.

Doch der Reihe nach: Los geht’s mit dem Weltkulturenfest, das mit einem interreligiösen Friedensgebet im Stadtgarten eröffnet wird. Hier kommen Vertreter der unterschiedlichen Religionen zusammen und beten gemeinsam. Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp will dann kurz vor zwölf alle Besucherinnen und Besucher zur Eröffnung des Mosbacher Sommers begrüßen.

Auf zwei Bühnen wird den ganzen Sonntag über einiges geboten. Auf der Ideenwerkstatt-Bühne im Kleinen Elzpark werden die Tanzshows stattfinden, während auf der lauschigen Seebühne Livemusik im Mittelpunkt steht. Verpassen muss dabei keiner was: Sobald das Programm auf der einen Bühne beendet ist, führen die brasilianischen Sambatänzerinnen und Sambatänzer das Publikum zur jeweils anderen Bühne.

Egal, in welcher Sprache, oder auch mal ganz ohne Text – Musik kann so viel ausdrücken und über Ländergrenzen hinaus verbinden. Schon aus diesem Grund darf ein umfangreiches musikalisches Programm beim Weltkulturenfest natürlich nicht fehlen. Neben dem Haupt-Act "El Flecha Negra" am Sonntagabend wollen zuvor zahlreiche weitere Musiker und Musikerinnen mit Klängen aus aller Welt mit Musik, die man eben nicht jeden Tag zu hören bekommt, die Besucher begeistern. Auch einen Vortrag über das Thema "Musik – die Sprache der Welt" wird es geben.

Auch die Vielfalt tänzerischer Programmpunkte ist beachtlich. Von Gardetanz über Zumba und ukrainische Tänze bis hin zu brasilianischem Sambatanz ist alles dabei. Ein zusätzliches Glanzlicht auf der Tanzbühne ist mit der Seifenblasenshow zu erwarten, die ein großes Ziel verfolgt: alle Besucherinnen und Besucher, klein wie groß, für einen Moment zu verzaubern.

Auch für alle, die nicht nur zuschauen und zuhören, sondern selbst aktiv werden möchten, gibt es im Park viel zu entdecken. Verschiedene Stände und Stationen sorgen mit vielfältigen Mitmachaktionen für Spiel und Spaß; auch Wissenswertes aus aller Welt wird vermittelt. Und dann ist da ja noch der Genussfaktor: Die bunte Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten entführt die Gäste in andere, fremde Länder.

Vorbereitet wurde und wird das Weltkulturenfest im Übrigen vom Kulturamt in Zusammenarbeit mit den Flüchtlingskoordinatorinnen, dem Jugendgemeinderat, dem Jugendhaus, der Partnerschaftsbeauftragten und den Partnerschaftskomitees sowie dem Sportbeauftragten. Buntes Team, buntes Fest.

Nach der Eröffnung nimmt der Mosbacher Sommer dann weiter Fahrt auf; bis Mitte September hält man das unterhaltende Tempo. Was wann und wo geboten ist, zeigt die Übersicht.

Das Programm:

> 16. Juli: 11.30 Uhr Weltkulturenfest

> 20. Juli: 19.30 Uhr Willy Astor

> 23. Juli: 11 Uhr Ausstellung Carolina Kreusch – 14 Uhr Spielefest "SpielBlüten"

> 25. Juli: 17 Uhr BLB-Kindertheater mit Ronja Räubertochter – 20.30 Uhr BLB-Theater Reineke Fuchs

> 26. Juli: 20 Uhr Open-Air-Konzert mit Hubert von Goisern

> 27. Juli: 20 Uhr Open-Air mit SWR1 Pop & Poesie

> 28. Juli: 18 Uhr Open-Air mit Regenbogen2-Classic-Rock-Night

> 29. Juli: 20 Uhr Open-Air mit Silbermond

> 4. und 5. August: "Folk am Neckar"

> 9. bis 20. August: Open-Air-Kino im Großen Elzpark

> 22. August: 15 Uhr Kinderfigurentheater "Urmel schlüpft aus dem Ei"

> 27. August: 13.30 Uhr Internationales Straßentheater

> 1. September: 20 Uhr Comedy-Konzert mit dem Huub Dutch Duo

> 5. September: 15.30 Uhr Kinder-Mitmachkonzert mit Rodscha und Tom

> 7. September: 20 Uhr Caveman

> 8. September: 19.45 Uhr Feuer-Kunst "World Music meets Fire"

Info: Tickets für die Veranstaltungen gibt es unter anderem bei der RNZ-Geschäftsstelle im Gartenweg.