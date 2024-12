Von Rüdiger Busch

Buchen. "Diese Jahresabschlusssitzung steht auch im Zeichen der personellen Veränderungen", sagte Bürgermeister Roland Burger am Freitagabend im "Alten Rathaus". Eine ganze Reihe "kommunalpolitischer Urgesteine" wurde im feierlichen Rahmen und unter dem Beifall des Gemeinderats verabschiedet. Zudem wurden langjährige Gremienmitglieder geehrt. Bürgermeister Roland Burger dankte, zollte Anerkennung und verteilte Ehrengaben und Ehrennadeln.

> Für zehnjährige Gemeinderatstätigkeit wurden ausgezeichnet: Benno Ehmann (Stadtrat seit 2014), Dr. Harald Genzwürker (Stadtrat seit 2014 und seit 2018 Fraktionsvorsitzender der CDU), Klaus Roos (Stadtrat seit 2014), Jürgen Türschel (Stadtrat seit 2019, Ortschaftsrat seit 2014), Ortsvorsteher Norbert Meixner (Ortschaftsrat von 1999 bis 2004 und wieder ab 2019), Timo Steichler (Ortschaftsrat seit 2014) und Johannes Volk (Stadtrat und Fraktionsvorsitzender von 2014 bis 2024).

> Für 20-jährige Gremienmitgliedschaft wurden mit dem Verdienstabzeichen des Städtetages in Silber ausgezeichnet: Nico Hofmann und Roland Linsler (Stadtrat seit 2006 und Ortschaftsrat seit 2001), Ortsvorsteher Joachim Weis (Ortschaftsrat seit 2004 und Ortsvorsteher seit 2019), Ortsvorsteher Rico Vogel (Ortschaftsrat seit 2004).

Langjährige Mitglieder der kommunalpolitischen Gremien wurden am Freitag geehrt. Foto: Rüdiger Busch

> Für 25-jährige Gremienmitgliedschaft wurden mit der Ehrennadel des Gemeindetages ausgezeichnet: Hubert Henn (Stadtrat seit 1999, Ortschaftsrat seit 1999, Ortsvorsteher von 2009 bis 2019), Ortsvorsteher Martin Heyder (Ortschaftsrat seit 1999, Stadtrat seit 2014, Ortsvorsteher seit 2019), Ortsvorsteherin Regina Schüßler (Ortschaftsrätin seit 1999, Stadträtin seit 2014 und seit dieser Legislatur Sprecherin der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher).

> Für 30 Jahre erhielt das Verdienstabzeichen des Städtetages in Gold: Ortsvorsteher Benno Berberich (Ortschaftsrat seit 1994, Ortsvorsteher seit 2019).

"Im Buchener Gemeinderat wird, über die Grenzen der politischen Gruppierungen hinweg, eine am Bürger- und Standortinteresse ausgerichtete Kommunalpolitik gestaltet", stellte Bürgermeister Roland Burger fest und dankte allen aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Gremiums für die "gute, menschlich faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit". Mit diesen Worten leitete Burger über zu den Verabschiedungen. "Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich", betonte das Stadtoberhaupt, "und gerade in der Kommunalpolitik sollte man aufgeschlossen für Neues sein, aber auch Widerspruch ertragen können".

Alle Ausgeschiedenen gehörten zu den Menschen, denen Buchen am Herzen liege: "Sie haben sich stets für das öffentliche Leben und die Weiterentwicklung unserer Stadt interessiert und waren deshalb bereit, mitzugestalten. Dafür bedanke ich mich. Menschen mit Ihrer Grundeinstellung brauchen wir für ein funktionierendes Gemeinwesen!"

Zunächst wurden mehrere Stadträte verabschiedet: Alexander Weinlein gehörte dem Gremium vier Jahre an; er wurde 2020 als Nachrücker für Felix Pflüger verpflichtet. Fünf Jahre gehörten dem Gremium an: Julius Bopp, Magnus Brünner, Astrid Diehm und Klaus Lampe. Sieben Jahre war Amelie Pfeiffer Mitglied des Gemeinderates (sie war von 2009 bis 2014 Stadträtin und wieder ab 2022 als Nachrückerin für Jakob Bopp).

Nach zehnjähriger Zugehörigkeit zum Gemeinderat wurden verabschiedet: Dieter Grasberger, Christian Schulze, Gabriele Strittmatter und Dr. Elisabeth Weidmann.

Zusammengerechnet fast 300 Jahre kommunalpolitische Erfahrung wurden am Freitag im Alten Rathaus von Bürgermeister Roland Burger verabschiedet. Foto: Rüdiger Busch

15 Jahre waren im Gemeinderat: Simone Farrenkopf (Bürgermeisterstellvertreterin von 2019 bis 2024), Klemens Gramlich (Ortschaftsrat Hainstadt ebenfalls von 2009 bis 2024) und Ruth Weniger (Bürgermeisterstellvertreterin 2009 bis 2024, Ortschaftsrat Oberneudorf von 2004 bis 2014).

Weiter ging es mit zwei "Urgesteinen der Kommunalpolitik" , die nach einem Vierteljahrhundert verabschiedet wurden: Martin Hahn (Stadtrat seit 1999, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler seit 2014 und Bürgermeisterstellvertreter ab 2017) und Wolfgang Schwab (Stadtrat und Ortschaftsrat Unterneudorf seit 1999, Ortsvorsteher von 2009 bis 2024.

Noch länger, nämlich 40 Jahre lang, gehörte Willi Biemer dem Gemeinderat an. Seine Bilanz in Zahlen: 40 Jahre Stadtrat (seit 1984), darüber hinaus seit 1980 im Ortschaftsrat Götzingen und über Jahrzehnte in seinem Heimatort engagiert.

Anschließend würdigte der Bürgermeister das Wirken verdienter Ortsvorsteher, die teilweise bereits in ihren Ortschaftsratsgremien verabschiedet worden waren.

> Bernhard Bechtold, Ortsvorsteher von Rinschheim, galt Dank für 30 Jahre Gremienarbeit: Ortschaftsrat Rinschheim ab 1994, Stadtrat von 1999 bis 2014 und seit 2014 war er zehn Jahre lang Ortsvorsteher. Er wurde mit dem Verdienstabzeichen des Städtetags in Gold ausgezeichnet.

> Nico Hofmann war 20 Jahre Ortsvorsteher von Eberstadt und gehörte genauso lange dem Ortschaftsrat an. Als Stadtrat bleibt er dem Gremium erhalten.

> Roland Ohnhäuser war 20 Jahre Ortsvorsteher von Oberneudorf. Seit 1989 gehörte er dem Ortschaftsrat an.

> Daniela Gramlich war fünf Jahre Ortsvorsteherin von Götzingen.

> Timo Steichler war fünf Jahre Ortsvorsteher von Hettingen. Er bleibt als Stadtrat im Gremium.

Im Anschluss an die Sitzung ging es zum traditionellen Jahresabschlussessen des Gemeinderats ins Hotel "Prinz Carl", wo in geselliger Runde auf das zu Ende gehende Jahr zurückgeblickt wurde und wo es ein überraschendes Wiedersehen mit "King Charles und Camilla" (Manfred Röckel und Simone Farrenkopf) gab, die an ihren legendären Besuch bei der Buchemer Faschenacht erinnerten.

Info: Über den Jahresrückblick von Bürgermeister Burger und die weiteren Tagesordnungspunkte berichten wir in unserer morgigen Ausgabe.