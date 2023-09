Neusaß. (adb) Was lange währt, wird endlich gut: 40 Jahre nach den ersten Gedankengängen von Initiator Heinrich "Heini" Hennig wurde am Freitag die Waldkapelle St. Maria bei Neusaß feierlich eingeweiht. Der eindrücklichen Glaubensfeier im Freien wohnten rund 200 Gläubige bei, was die tiefe Verbindung der Einwohner zum Christentum und ihrer Heimat reflektierte.

Die würdevolle Feier