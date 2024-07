Eberbach. (by) Durch ihre finanzielle Unterstützung haben insgesamt 44 Spender mitgeholfen den Balkon am Sportheim in der Au zu sanieren. Jene die 50 Euro oder mehr spendeten – es waren fast alle – lud der Eberbacher SC ins "Casa Rustica" ein, um sich bei ihnen zu bedanken. Insgesamt 21.675 Euro waren bei der Crowdfunding-Aktion mit der Volksbank Neckartal zusammengekommen (wir berichteten). 10.000 Euro, die Obergrenze, steuerte das Kreditinstitut bei.

"Wir haben das immer ganz gern gemacht", sagt Vorstandsmitglied Christian Menges. Dabei muss nicht immer der mögliche Höchstbetrag von 20.000 Euro wie im Fall der Balkonsanierung ausgeschöpft werden. Auch Kleinstbeträge sind möglich, etwa für Gardekostüme, Umkleidekabinen in Vereinsheimen oder Rasenmäher, nennt Menges nur ein paar Beispiele für mögliche Crowdfunding-Aktionen. Bis der ESC die nächste Aktion starten kann, muss er allerdings drei Jahre warten. Gedanken kann er sich aber schon einmal machen.