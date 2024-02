Höpfingen. (rjs) Nach dem Brand am vergangenen Donnerstag im alten Sportheim des TSV Höpfingen ist der Zusammenhalt nicht nur im Ort groß. Auch von außerhalb sind zahlreiche Vereine, Institutionen und Privatpersonen um die Zukunft des Höpfinger Traditionsvereins besorgt und wollen dazu beitragen, die aktuell schwierige Situation mit Spenden zu überbrücken.

"Wir sind überwältigt von den vielen Nachrichten, die uns erreicht haben", teilte der Verein auf seiner Internetseite und in den sozialen Medien mit. "Ein riesengroßer Dank geht auch an alle, die uns bereits mit Spenden unterstützen wollen."

Um die vielfältigen Hilfsangebote in geordnete Bahnen lenken zu können, nimmt der Verein momentan nur Geldspenden entgegen, weil mit Sachspenden ein hoher Organisationsaufwand verbunden wäre. "Aktuell müssen wir alle Kräfte bündeln, um die anstehenden Aufgaben zeitnah angehen zu können", bitten die TSV-Verantwortlichen um Verständnis.

Der Verein müsse sich erst einmal sortieren und schauen, was alles benötigt wird. So viel steht jedoch bereits fest: Um den Trainings- und Spielbetrieb aufrechterhalten zu können, will der TSV mit den eingehenden Spendengeldern Trainingsutensilien, Bälle, Eckfahnen und weitere notwendige Materialien kaufen.

Was zu dem Brand in dem im Jahr 1960 eingeweihten Gebäude geführt hat, ist nach Auskunft der Polizei noch nicht endgültig geklärt.

Nachdem ein Brandsachverständiger und Mitarbeiter der Kriminaltechnik die Brandruine untersucht haben, deutet nach Auskunft von Manuel Unser von der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Heilbronn jedoch alles auf einen technischen Defekt hin.

"Hinweise auf Brandstiftung liegen aktuell nicht vor", erklärte er. Sollten sich diese Erkenntnisse im Laufe der weiteren Ermittlungen erhärten, dürften auch Spekulationen hinsichtlich eines Zusammenhangs mit verschiedenen Vandalismusschäden auf dem Sportgelände im Januar vom Tisch sein.

Durch das Feuer ist dem TSV Höpfingen ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr in den frühen Morgenstunden des vergangenen Donnerstags auf dem Sportgelände eingetroffen waren, stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits lichterloh in Flammen.

Schnell war klar, dass das alte Sportheim nicht mehr zu retten sein würde. Die Feuerwehrleute konzentrierten sich deshalb erfolgreich darauf, ein Übergreifen des Brandes auf das neue Sportheim zu verhindern.

Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden:

DE36 6746 1424 0005 5367 31