Mosbach. (zg) Die Delegation aus der Mongolei wurde bereits in Mosbach willkommen geheißen, in wenigen Tagen starten die Weltspiele von Special Olympics in Berlin. Zum ersten Mal findet dieses internationale Sportfest für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vom 17. bis 25. Juni in Deutschland statt.

Fünf Athletinnen und Athleten der Johannes-Diakonie sind Teil der