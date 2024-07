Buchen/Mosbach. (RNZ) Tolle Erlebnisse und bleibende Eindrücke verspricht auch in diesem Jahr wieder die RNZ-Sommertour im Neckar-Odenwald-Kreis – mittlerweile in ihrer fünften Auflage. Seit 2020 bietet die Rhein-Neckar-Zeitung seinen Abonnenten spannende Blicke hinter die Kulissen interessanter Akteure in der Region. 2024 warten bereits bekannte und ganz neue Stationen auf Interessierte, die mit ein wenig Losglück einen Tour-Platz ergattern können. Zwölf außergewöhnliche Haltepunkte stehen auf dem Programm.

Los geht’s am Dienstag, 30. Juli, der finale Halt steht am Freitag, 6. September, im Sommertourplan.

1. Zu Gast beim besten Maschinenbauer Deutschlands – 30. Juli



Mit mehr als 285 Mio. Euro Jahresumsatz gehört Mosca zu den größten Playern im Landkreis, wurde bereits mehrfach als bester Maschinenbauer Deutschlands ausgezeichnet. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Waldbrunn entwickelt und produziert im Bereich Maschinen- und Anlagenbau international gefragte Umreifungsmaschinen sowie Transportsicherungssysteme. Über 1400 Mitarbeitende sind an 27 Standorten in 19 Ländern für die Mosca-Gruppe aktiv. Wie man das geschafft hat, und welche Ziele in der Waldbrunner Zentrale mit Blick auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung ausgelobt wurden, erfahren RNZ-Leserinnen und -Leser bei einem etwa zweistündigen Rundgang durch die Produktionshallen, der am erst 2023 eröffneten Tech-Center endet. Unter Extrembedingungen wird hier die Ladungssicherung auf ihre Stabilität hin untersucht. Los geht’s am 30. Juli, um 9.30 Uhr am Vormittag.



> Anmeldeschluss: 24. Juli, 12 Uhr.

2. Ins Paradies für Honigbienen – 2. August



Benedict Vierneisel bietet Schmetterlingen, Wildbienen und Insekten aller Art in seinem Natur- und Erlebnisgarten eine Oase. Der Imker, der regelmäßig im Odenwälder Freilandmuseum die Magie der Bienen an Interessierte vermittelt, sieht die fleißigen Tiere als seine Geschäftspartner, um die er sich mit Hingabe kümmert. Seine Leidenschaft für das so wichtige Nutztier teilt er am Freitag, 2. August, ab 17 Uhr mit bis zu 20 RNZ-Lesern im Odenwälder Freilandmuseum. Einblicke gibt es unter anderem in verschiedene Bienenstöcke wie Schaukasten, Klotzbeute und Magazinbeute. Zudem präsentiert das Freilandmuseum in Gottersdorf seine jüngste Erweiterung: zwei Bienenpavillons aus Mudau-Steinbach, die in mühevoller Detailarbeit auf das Museumsareal transloziert wurden.



> Anmeldeschluss: 24. Juli, 12 Uhr.

3. Spektakulär: Retter und Helfer in Aktion – 3. August



Auf keinen Fall fehlen darf bei der RNZ-Sommertour ein Besuch beim Training Center Retten und Helfen (TCRH) auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne in Mosbach. Seit 2015 trainieren hier Blaulichtorganisationen anhand realistisch nachgestellter Einsatzszenarien für den Bevölkerungsschutz, die Katastrophenvorsorge und die innere und äußere Sicherheit. 20 Leserinnen und Leser haben am Samstag, 3. August, ab 10 Uhr die Chance auf außergewöhnliche Einblicke in das Training der BRH-Rettungshundestaffel Unterland (Heilbronn) – die älteste Rettungshundestaffel Deutschlands feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Zudem erwartet die Teilnehmenden eine Führung über das Gelände des TCRH.



> Anmeldeschluss: 26. Juli, 12 Uhr.

4. Auf Tuchfühlung mit Stahlkolossen – 8. August



Bis ins Jahr 1913 reicht die Geschichte der Gmeinder Lokomotiven GmbH in Mosbach zurück. Was es alles braucht, um die bis zu 90 Tonnen schweren und mit 290.000 Newton Kraft ausgestatteten Stahlkolosse zum Rollen zu bringen, verrät Werksleiter Michael Süßmann 20 RNZ-Leserinnen und -Lesern bei einer rund zweistündigen Führung durch die Produktionshallen. Nach kurzen Erläuterungen zur Zagro Group und der Unternehmensgeschichte dürfen die Besucher die einzelnen Bereiche der Produktion im Detail kennenlernen, von der Rahmenfertigung bis zur Auslieferung. Und mit etwas Glück gibt es auch eine kleine Testfahrt. Los geht’s am Donnerstag, 8. August, um 17 Uhr.



> Anmeldeschluss: 31. Juli, 12 Uhr.

Besondere Einblicke gibt es nicht nur bei Silospezialist Spitzer in Dallau. Auch die weiteren elf Stationen der RNZ-Sommertour versprechen bleibende Eindrücke. Foto: zg

5. Die Silobau-Pioniere gewähren besondere Einblicke – 14. August



1872 gegründet und seit den 1960er-Jahren in Dallau ansässig, blickt die Spitzer Silo-Firmengruppe auf eine lange und bewegte Firmengeschichte zurück. Dank der Entwicklung und Herstellung des ersten Silofahrzeugs für den Transport von Zement und Soda (1950) gilt das Traditionsunternehmen bis heute als Pionier in der Fabrikation von Aluminiumbehältern für Silofahrzeuge. Inzwischen gibt es neben dem mehrfach erweiterten Stammsitz im Neckar-Odenwald-Kreis Werke in Frankreich und in Ungarn. Jetzt öffnet Silo Spitzer die Türen für interessierte RNZ-Leser, denen Einblicke in die Produktion der besonderen Fahrzeuge gewährt wird. Wer an der etwa eineinhalbstündigen Führung teilnehmen will, muss eigene Sicherheitsschuhe mitbringen; die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Start ist am 14. August um 9.30 Uhr.



> Anmeldeschluss: 7. August, 12 Uhr.

Das Biomassezentrum der AWN auf der Buchener Deponie Sansenhecken. ​Foto: privat

6. Edelprodukte aus Abfall: Biomassezentrum der AWN – 14. August



Dass moderne Deponien hochtechnische Bauwerke sind und mit den alten "Müllkippen" des letzten Jahrhunderts nichts mehr zu tun haben, wird bei einer zweistündigen Führung beim Entsorgungszentrum "Sansenhecken" in Buchen gezeigt. Los geht’s am Mittwoch, 14. August, um 17 Uhr, Treffpunkt ist die geschotterte Fläche neben dem neuen Grüngutplatz in Richtung Tor zum Biomassezentrum der AWN. Und genau dieses wird näher vorgestellt. Am neuen Grüngutplatz werden hochwertiger Kompost und Edelsubstrate gewonnen. Zudem wird mit einer Pyreg-Anlage hochwertige Pflanzenkohle hergestellt. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Eine wetterentsprechende Outdoorkleidung soll mitgebracht werden; die Führung ist rollstuhlgerecht.



> Anmeldeschluss: 7. August, 12 Uhr

Ouessant-Schafe im ​Wildpark Schwarzach. Foto: privat

7. Hinter den Kulissen des Wildparks Schwarzach – 21. August



Das wird tierisch gut: Im Zuge der Sommertour dürfen 15 Tierfreunde gemeinsam mit der RNZ den Wildpark Schwarzach erkunden. Bei einer kleinen Führung durch den Park erfährt man Spannendes und Wissenswertes über die Tiere und den Tagesablauf im Park. Wer sind eigentlich die Junior-Ranger, und wieso gibt es den Wildpark in Schwarzach? Wie viele Personen arbeiten für den Wildpark, und wie schnell wachsen Hirschgeweihe? Diese und weitere Fragen klären sich auf dem Rundgang. Beginn ist am Mittwoch, 21. August, um 9 Uhr. Damit sind die Sommertourer die ersten Gäste im Park, die Tiere lassen sich also in aller Ruhe beobachten. Zwei bis drei Stunden Zeit sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen.



> Anmeldeschluss: 14. August, 12 Uhr

Das Mosbacher Revier gibt Einblicke in die Polizeiarbeit. ​Foto: Caspar Oesterreich

8. Stopp, Polizei! Einblicke ins Revier Mosbach – 27. August



Schutzweste anziehen, Laserpistole in die Hand, Blaulicht an und Fingerabdrücke analysieren: Vielfältige und ganz praktische Einblicke in die Polizeiarbeit dürfen Leser beim Sommertour-Stopp im Mosbacher Kriminalkommissariat, bei der Verkehrspolizei und im Polizeirevier erleben. Los geht’s am Dienstag, 27. August, um 10 Uhr mit einer Präsentation über den Aufgabenbereich der Einsatzkräfte mit Hinweisen, wie Verbrechen verhindert werden und was man selbst präventiv tun kann. Danach folgt eine Führung durch die Räumlichkeiten des Reviers in Mosbach, bevor eine Streife mit Auto und Ausrüstung vorfährt. Die Verkehrspolizei zeigt, wie das mit dem Blitzen funktioniert, und wer sich traut – und nichts zu verbergen hat –, kann sich von den Ermittlern der Kripo Fingerabdrücke abnehmen lassen.



> Anmeldeschluss: 20. August, 12 Uhr.

9. Ganz ohne Narkose in den OP-Saal – 27. August



Wer schon immer einmal einen Operationssaal als Beobachter (und nicht als Patient) betreten wollte, ist am Dienstag, 27. August, ab 10 Uhr im Hardheimer Krankenhaus an der richtigen Adresse. Verwaltungsleiter Lothar Beger nimmt zehn RNZ-Leser mit auf eine Tour durch den OP-Saal, erklärt die Technik, gewährt Einblicke in das Implantatlager und nimmt sich Zeit für die Fragen der Teilnehmer. Für das authentische Feeling sorgen dabei sicherlich die sterilen Outfits, die im OP-Saal Pflicht sind. Wer an dieser Sommertour teilnehmen möchte, sollte also kein Problem damit haben, sich seiner Kleidung bis auf die Unterwäsche entledigen zu müssen – separate Umkleiden stehen natürlich zur Verfügung. Für Kinder ist diese Sommertour nicht empfohlen. Ein Rundgang durch das Krankenhaus und ein Mittagessen runden das Angebot ab.



> Anmeldeschluss: 20. August, 12 Uhr

10. Wie Äpfel besonderen Biss bekommen – 2. September



Vor allem für ihre "Äpfel mit Biss" sind die Gätschenbergers in der Region bekannt. 1963 siedelten die Großeltern auf den Röhrleinshof bei Katzental aus und legten den Grundstein für einen heute hochmodernen Großbetrieb. 60 Jahre später bewirtschaftet die Familie 300 Hektar in Billigheim mit 15 fest angestellten Mitarbeitenden und 55 Saisonkräften. Flaggschiff auf dem Röhrleinshof ist und bleibt der Apfel, aber auch Birnen, Kirschen, Zwetschgen und Mirabellen erfreuen sich im Hofladen großer Beliebtheit, ebenso wie Säfte, Eier, Nudeln und Honig. Welche Herausforderungen mit der modernen Landwirtschaft verbunden sind, auf was es bei der Apfelzucht ankommt und wie der Klimawandel den Betrieb fordert, erklärt Arno Gätschenberger 25 RNZ-Leserinnen und -Lesern bei einer zweistündigen Hofführung. Los geht’s am Montag, 2. September, um 15 Uhr.



> Anmeldeschluss: 26. August, 12 Uhr.

11. Kraft der Elemente: Windpark Gerichtstetten – 4. September



Ländliche Räume sind die Orte der Energiewende – hier wird der Strom der Zukunft produziert. Wer mehr über die Chancen und Herausforderungen von Wind und Solar lernen möchte, sollte sich den Mittwoch, 4. September, dick im Kalender anstreichen. Harald Schmieg, der sich seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema Windenergie in der Region beschäftigt und noch länger mit seiner Firma EKS Solartechnik Fotovoltaikanlagen realisiert, nimmt um 16 Uhr bis zu 20 RNZ-Leser mit auf eine Tour durch den Bürgerwindpark Gerichtstetten. Dabei gewährt er auch einen Einblick in das Innere eines Windrads und beschreibt die Hürden, die die Energiewende auf dem Land ausbremsen können.



> Anmeldeschluss: 26. August, 12 Uhr.

Die Justitzvollzugsanstalt Adelsheim. ​Foto: zg

12. Hinter schwedischen Gardinen: JVA Adelsheim – 6. September



Wie sieht der Alltag in einer Justizvollzugsanstalt (JVA) aus? Was wird für die Resozialisierung gerade der jungen Häftlinge unternommen? Solche und viele andere Fragen beantwortet Dr. Jürgen Thomas den 20 Teilnehmern im Rahmen einer ca. dreistündigen Führung. Los geht’s um 9 Uhr mit einem Vortrag über den Jugendstrafvollzug, ehe sich um 10 Uhr die Besichtigung eines Hafthauses und eines Werkbetriebs anschließt. Treffpunkt ist kurz vor 9 Uhr vor der JVA. Ein gültiger Personalausweis ist mitzubringen. In der JVA gilt Handyverbot, das Smartphone muss draußen bleiben. Und keine Sorge: Die Teilnehmer(innen) dürfen nach der Führung das Gefängnis auf jeden Fall wieder verlassen.



> Anmeldeschluss: 30. August, 12 Uhr. (Bitte bei Bewerbung hier auch das Geburtsdatum angeben)

Wie man sich bewirbt

Ferienprogramm im Kreis: Auch in diesem Sommer möchten wir unseren Lesern ein abwechslungsreiches Ferienprogramm bescheren. Ab Ende Juli bietet die Rhein-Neckar-Zeitung im Neckar-Odenwald-Kreis zwölf Sommertouren mit kundigen Führern an.

Bei jeder Tour ist ein Redakteur oder Mitarbeiter der RNZ als Ansprechpartner, Begleiter und Berichterstatter dabei. Die Teilnahme an diesen Touren ist kostenlos.

Einzige Voraussetzung ist: Wer sich bewerben möchte, muss unsere Zeitung abonniert haben.

> Eine Bewerbung ist zwingend erforderlich, da bei jeder Tour die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. Wenn es mehr Bewerbungen als freie Plätze gibt, entscheidet das Los. Wer ausgelost wurde, wird von uns zeitnah benachrichtigt.

> Wenn Sie an einer Tour teilnehmen möchten, schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Sommertour" an red-mosbach@rnz.de.

> Darin müssen folgende Angaben enthalten sein:

Für welche Tour Sie sich bewerben

Name

Anschrift

Telefonnummer

Anzahl der Personen, die teilnehmen möchten.

Der Anmeldeschluss der jeweilge Einzeltour ist dabei zu beachten.

Info: Bei weiteren Fragen können Sie sich montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06261/9322-7168 melden.