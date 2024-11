Mosbach. (schat) Es ist still geworden in Mosbach. Zumindest, wenn man auf die karge, nein: nicht mehr existente Diskolandschaft im Bereich der Großen Kreisstadt blickt. Früher war vielleicht nicht alles besser – aber vielfältiger ganz sicher. Diejenigen, die in den Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahren in ihrer Sturm-und-Drang-Phase waren, hatten es gut: Jojo, Rockpalast, Music-Parc, Pupille, Old Smuggler (später Road Station), Touch, Waldpalast (Pulverkammer), Ti-Club ... in Sachen Diskothek gab’s angesagte Locations – und sogar Auswahl.

Vor allem der Rockpalast steht für das Mosbacher Nachtleben der 1980er-Jahre, selbst wenn er in den ersten Jahren nach der Eröffnung (1986 erfolgt) mitunter offenbar auch als Tauschbörse für allerlei berauschende Mittelchen missbraucht wurde.

"Das war glücklicherweise vor meiner Zeit, bei mir war der Laden sauber", erklärt der Mosbacher Marko Winter, der 1989 die Diskothek übernahm, die längst über die Stadtgrenzen hinaus Anziehungskraft auf Nachtschwärmer hatte, im Rückblick.

Aus dem Rockpalast im ortsbildprägenden Schlappenmüller-Bau gegenüber dem – wie die Diskos irgendwann ebenfalls verschwundenen – alten Bahnhof wurde unter Winters Regie in den 90er-Jahren dann der Absolute Rockpalast im Tiefgeschoss des – wohl bald verschwundenen – Obertorzentrums. "Der Andrang bei der Eröffnung war riesig", erinnert sich Winter.

Und auch in der Folge lief der Laden gut. Kult-Discjockeys wie DJ Helmut und DJ Jones machten mit ihrer Musik in der Folgezeit regelmäßig die Bude voll. Bis Mitte der 1990er-Jahre auch hier die Lichter ausgingen und die Palasttore für immer geschlossen wurden. Eine Rolle spielte dabei die Zwangsversteigerung des Gebäudekomplexes am Eingang zur Altstadt. Der Geist der Disko lebte aber irgendwie weiter, wurde in Rockpalast-Partys in anderen Locations immer wieder zelebriert.

Letztmalig 2019, als "Touch meets Rockpalast" für erhöhte Frequenz am Flugplatz in Lohrbach sorgte. An exponierter Stelle gab’s tatsächlich auch (immer mal wieder) in den 80er-, 90er- und 00er-Jahren Angebote für Nachtschwärmer. Kultstatus wie der "Palast" erlangten sie aber nicht.

Und während viele junge – und heute ein bisschen ältere – Menschen mit dem Mosbacher Palast ebenso bewegende wie persönliche Geschichten verbinden, lieferte der auch einige kuriose Randnotizen. Wie etwa die zur kürzesten Fahrt in der inzwischen über 60-jährigen Geschichte des Neckarelzer Taxiunternehmens Herrmann. Ganze vier Meter weit – oder eben einmal quer über die Straße – ging’s dabei vom alten Mosbacher Bahnhof zum damaligen Rockpalast. "Dieser Transfer lief wohl ohne Berechnung", vermutet Markus Herrmann, heute Chef des Betriebs und seinerzeit selbst noch ein bisschen zu jung für den Rockpalast.