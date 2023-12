Sennfeld. (ene) Ein sympathisches Lächeln umspielt seinen Mund, wenn er von "seinen" Rosen erzählt, um die er sich schon seit vielen Jahren sorgsam kümmert. Die Rosenstöcke, "sein Ein und Alles", in den Blumentrögen der Seniorenbetreuung Götz sind eine Konstante im Leben des Erich Palmer, der am heutigen Freitag seinen 100. Geburtstag begeht und dessen Leben von Umbrüchen und Umzügen geprägt war.

Geboren am 15. Dezember 1923 nahe des georgischen Tiflis, wurde er mit seinen Eltern nach Aserbeidschan umgesiedelt. Im Ural war er als junger Mann im Krieg und erinnert sich noch gut an einschneidende tragische Erlebnisse.

Irgendwann war die Familie – er war inzwischen verheiratet, hatte ein Haus gebaut, und seine Eltern lebten bei ihm – zum Entschluss gekommen, nach Deutschland zu gehen, denn: "Die russische Regierung hat uns Russlanddeutschen nicht mehr vertraut." So kam er hierher in die Region nach Adelsheim. Seine vier Kinder seien hier heimisch geworden und fühlten sich in Adelsheim, Mosbach und Umgebung wohl.

Die Hände in den Schoß zu legen, ist dem erstaunlich fitten Jubilar auch im Seniorenheim fern. Wenn er Arbeit sehe, müsse er ran, erklärt er. So kehre er den Eingangsbereich, räume in der Garage auf oder erledige noch immer kleinere Reparaturen.

Seinem Jubeltag begeht er im Kreise seiner Mitbewohner sowie seiner zahlreichen Verwandten, zu denen inzwischen auch 16 Enkel und viele Urenkel zählen. Die Rhein-Neckar-Zeitung schließt sich den Glück- und Segenswünschen an.