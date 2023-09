Seckach. (lm) "Vandalismus und pure Zerstörung" nehmen laut dem Vorstand des SV Seckach gerade in der Ferienzeit an der Vereinsanlage überhand. Fast täglich seien Beschädigungen, Vermüllung und pure Zerstörung festzustellen.

Ein Zaun wurde mutwillig heruntergetreten und ein Loch hineingeschnitten, es wurden Mülleimer zerstört und Bänke und andere Dinge umgeworfen. Müll (Dosen, Verpackungen usw., Zigarettenkippen und vieles andere) würden einfach liegen gelassen oder verstreut.

"Wir bitten alle Mitglieder und Bürger, die Augen offen zu halten, wenn sie am Sportgelände unterwegs sind", so der Appell der Vorstandschaft des SVS. Bei Auffälligkeiten solle der Vorstand, das Rathaus oder direkt die Polizei informiert werden. Nur so könne erheblicher Zeit- und Kostenaufwand, unsinnig verursacht, vermieden werden.