Klinge. (lm) Traditionell zwei Wochen nach Pfingsten ist es nach dreijähriger Pause endlich wieder so weit: Das Kinder- und Jugenddorf Klinge öffnet seine Pforten für sein bekanntes Klingefest am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juni.

Die neue Dorfleitung hat sich ein etwas verändertes Programm ausgedacht, vor allem für die Eröffnung des Festwochenendes. Hatte man sich vor Corona mit einem großen Festakt vor allem bei den langjährigen Mitarbeitern mit entsprechenden Würdigungen bedankt, so wird am Samstag um 10.30 Uhr ein Gottesdienst mit Festakt in der Kirche St. Bernhard mit Überreichung der Heinrich-Magnani-Medaille das Wochenende nach dem Treffen der Ehemaligen am Freitag eröffnen.

Ein gemeinsames Mittagessen der Dorfgemeinschaft und geladenen Gäste um 12 Uhr im Forum schließt sich an. Ab ca. 14 Uhr folgt ein gemütliches Beisammensein mit Austausch, während im Schulhof Spiel und Spaß für die Kinder angeboten wird. Ab 19 Uhr beginnt mit der Kinderdisco im Forum der letzte Programmpunkt des Abends.

Der Festsonntag startet um 11 Uhr mit einem Gottesdienst für alle in der Kirche St. Bernhard, ab 12 Uhr beginnt der "Budenrummel" im gesamten Dorf mit einem kunterbunten Programm für Gäste jeden Alters. Neben einem breit gefächerten kulinarischen Angebot erwartet die Besucher eine Vielfalt an Aktivitäten und Unterhaltung wie Spiel-, Bastel- und Aktionsangebote sowie weitere Attraktionen wie Bücherbörsen und Flohmarktstände.

Bereits seit vielen Jahren begeistert das vielseitige Festangebot mit Einbindung des gesamten Klinge-Areals die Besucher. Kaffee und Kuchen gibt es bei den Hausgemeinschaften "Susanne" und "Cäcilia" sowie in der Schule St. Bernhard und ein Eiscafé am Haus "Georg". In der Kinderdorfstraße werden an den Hausgemeinschaften verschiedene Spiele und noch mehr Spaß angeboten.

Haus "Hildegard" im Schwimmbadweg öffnet seine Türen und ermöglicht einen Einblick in eine Hausgemeinschaft. Und die Schule St. Bernhard öffnet an diesem Tag die Tore für eine Kunstausstellung und empfängt zudem die Spielplatzpiraten im Schulhof. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.