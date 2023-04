Klinge. (RNZ/pm) Das Kinder- und Jugenddorf Klinge und sein Vorstand Dr. Christoph Klotz gehen ab Ende April getrennte Wege. Wie es in einer Presseerklärung der weit über den Neckar-Odenwald-Kreis hinaus bekannten Einrichtung heißt, habe Klotz um die Auflösung seines Vertrags gebeten, da er sich "nach einer neuen Herausforderung umsehen möchte".

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge. Archivfoto: Andreas Hanel​

Auf RNZ-Anfrage teilte die Klinge mit: "Dr. Klotz informierte den Aufsichtsrat des Kinderdorfs bereits im Frühjahr, dass er sich nach einer neuen Herausforderung umsehen möchte. In der Aufsichtsratssitzung vergangene Woche bat Klotz nun um Auflösung seines Vertrags." "Wir bedauern diesen Wunsch von Herrn Dr. Klotz sehr", wird Alexander Gerstlauer in der Erklärung zitiert: Klotz sei seit vier Jahren ein belastbarer und professioneller Dorfleiter. Außerdem sei es ihm zu verdanken, dass sich die Einrichtung aus einer wirtschaftlich angespannten Situation zurück zu einem ausgeglichenen Haushalt entwickeln konnte – und das trotz Corona.

Dr. Christoph Klotz sei es auch zu verdanken, dass es im Kinderdorf vergleichsweise wenig Corona-Fälle gegeben habe und die Aufsicht für die anvertrauten Kinder gewährleistet werden konnte. Außerdem habe Klotz eine Vielzahl von Spendenprojekten umgesetzt, so die Worte Gerstlauers.

Vonseiten des scheidenden Vorstands kommen ebenfalls Worte des Danks für "das in ihn gesetzte Vertrauen", wie der Presseerklärung zu entnehmen ist. "Nur gemeinsam und verbindlich sind diese Maßnahmen zur Sicherstellung der Zukunft des Kinderdorfs möglich gewesen", so Klotz, der den Mitarbeitern des Kinder- und Jugenddorfs dankte. Er sei stolz darauf, was hier in den vergangenen vier Jahren für die Kinder gemeinsam mit der Mitarbeitervertretung und den Mitarbeitern geleistet worden sei.

Gerstlauer betont weiter, dass unter Klotz’ Führung die Entwicklung des Kinder- und Jugenddorfs Klinge für eine erfolgreiche Zukunft stetig vorangebracht worden sei. Die getroffenen wegweisenden Entscheidungen und initiierten Maßnahmen würden das Kinderdorf weiter stärken und zukunftsfähig halten, so der Aufsichtsratsvorsitzende.

In den nächsten Tagen und Wochen möchte Klotz nun die bereits eingeleitete Übergabe in den Mittelpunkt stellen. Die Übergabe der Geschäfte erfolge – so der Wortlaut in der Presseerklärung – "in enger Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden", der dann die Geschäfte von Klotz übernehmen wird.