Von Liane Merkle

Klinge/Überlingen. Es geht ihm gesundheitlich leider nicht so gut, um in Überlingen am Bodensee, wo er heute wohnt, jede Menge Besuch empfangen zu können. Aus diesem Grund wird Pfarrer i. R. Herbert Duffner an seinem 95. Geburtstag am Samstag überaus modern seine Glückwünsche aus Seckach und dem Kinder- und Jugenddorf Klinge per Internetschaltung erhalten.