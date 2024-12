Von Ann-Kathrin Frei

Schwarzach. Wer den Wildpark oder das Freibad in Schwarzach besuchen möchte, wird etwas tiefer in die Tasche greifen müssen: In der jüngsten Sitzung einigte sich der Schwarzacher Gemeinderat auf die Erhöhung der Eintrittspreise für die Freizeiteinrichtungen.

Doch bevor es ans eigentliche Zahlenwerk für die beliebten Einrichtungen ging, ehrte