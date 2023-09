Schwarzach. (stk) Eine Kerwe von Schwarzachern für die Region – das war das Ziel und das hat man auch definitiv erreicht. Seit Freitag wurde und wird auch am Montag noch gefeiert, gibt es Stände, Buden, Garnituren und Markttische, den zahlreichen Kerwegästen bietet sich ein abwechslungsreiches Angebot.

Den Auftakt machte man am Freitag mit Fassbieranstich und Kerwe-Predigt. Dieter Groß, der Vorsitzende des örtlichen Carneval-Clubs, schwang sich dafür in Prediger-Montur und hatte auch das passende Klobürsten-Zepter dabei. Mit scharfer Zunge blickt er dann am Montagabend auf das Dorfgeschehen, am Freitag taufte er zuerst die Schlumpel. Sie trägt den Namen Mathilde von der Wacht die Erste.

Am Samstag machte man sich dann auf die Suche nach der Zunge, die am schärfsten essen kann, dem oder der schärfsten Schwarzacher bzw. Schwarzacherin. Zwei Frauen und vier Männer stellten sich der Herausforderung und verspeisten Chiliwurst mit scharfen Soßen. Gemessen wird die Schärfe in Scoville. Los ging es bei 500.000 dieser kleinen Schärfe-Pünktchen.

Für Schwarzachs Bürgermeister Mathias Haas – der außer Konkurrenz mitmachte – war bei zwei Millionen Scoville Schluss. Für den Sieger – Nico Zeier aus Schwarzach – ging es hoch bis 3,7 Millionen Scoville. Ein Heimsieg beim Scharf-Essen-Wettbewerb also. Beim Boule-Turnier ging der Sieg nach Rheinland-Pfalz: Familie Kohnen aus Speyer war eigens für die Kerwe angereist und sicherte sich den Sieg. "Richtig was geboten", lautete Haas’ vorläufiges Fazit am Sonntagmittag.

Mitgespielt hat natürlich auch das Wetter, auch wenn ein Regenschauer die vielen Gäste am Samstagabend ins Festzelt und an die Stände spülte. Die durchweg gute Stimmung habe aber auch die kleine Abkühlung nicht getrübt. "Es tut der Gesellschaft gut, wieder zusammen zu feiern", meinte der Bürgermeister. Ohne das Engagement der vielen Vereine, der Schausteller, des Kindergartens und auch der Gemeindemitarbeiter wäre es nicht möglich gewesen, eine so tolle Kerwe auf die Beine zu stellen. "Es ist ein Privileg, so hier feiern zu dürfen", meint Haas.

Mit dem Besuch unterstütze man zudem die örtlichen Vereine – und damit per se einen guten Zweck – und die Schausteller. Von A wie Angelsportverein bis Z wie "Zigeunerio" reiche die Palette derjenigen, die sich ehrenamtlich einbringen. "Das ist wirklich toll, und dieses Ehrenamt gilt es, für die nächsten Jahre zu bewahren", so der Schwarzacher Bürgermeister.

Auch Sportverein, Tennisclub, Kindergarten, DRK-Ortsverein und SF-Band waren aktiv. Für den richtigen Sound zum Auftakt sorgte die Band "Recharged" – auch das ein Heimspiel, denn zwei der Bandmitglieder kommen aus Schwarzach.

Am Montag kann die Kerwe noch gebührend verabschiedet werden: Ab 11.30 Uhr wird zum Mittagessen im Zelt und den Gaststätten eingeladen, um 19 Uhr steht dann die Beerdigung der Kerweschlumpel auf dem Programm.