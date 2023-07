Von Ursula Brinkmann

Limbach. 46 Monate in drei Minuten und 36 Sekunden abzuspulen – da sieht man, welche Veränderungen in Limbachs Mitte mit der Schule am Schlossplatz vonstattengingen. Aber es lässt sich nur erahnen, mit welchen Herausforderungen dieses größte Bauprojekt der Gemeinde verbunden war. Mit der offiziellen Einweihung der modernisierten und auf mehr als das