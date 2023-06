Der Geltungsbereich des Baugebiets "Im Viertel III" umfasst eine Größe von etwa 2,3 Hektar. Die im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ausgearbeiteten planungsrechtlichen Vorgaben sollten sowohl mit den Belangen der im unmittelbaren Umfeld lebenden Bevölkerung als auch mit denen des Landschafts- und Naturschutzes in Einklang gebracht werden. Das Ganze wurde im vereinfachten Verfahren, das heißt ohne aufwendige Umweltverträglichkeitsprüfung, "durchgezogen".

Es kam schließlich im März 2022 zum bislang ersten und einzigen Bürgerentscheid in der aus fünf Ortsteilen bestehenden Gemeinde, bei dem sich rund 80 Prozent der Abstimmenden für das neue Baugebiet aussprachen. Eine Infoveranstaltung folgte im Juli 2022, in einer Klausurtagung vergangenen Januar beschäftigte sich der Gemeinderat näher mit den Plänen.

Fast hätte Bürgermeister Jan Frey die Sitzung am Freitagabend überhaupt nicht eröffnen können, da nicht mal die Hälfte der Gemeinderäte zum Auftakt erschienen war. Erst als Philipp Danzeisen (CDU) mit dem Fahrrad eingetroffen war, konnte es mit zehnminütiger Verspätung endlich losgehen. "So wenig wie heute waren wir noch nie", kommentierte Frey. Stadtplanerin Lena Foltin von der MVV Regioplan, die die Entwicklung des Neubaugebiets betreut, ging auf die Pläne näher ein. Sie rief die Chronologie in Erinnerung: Ende Juli 2021 fasste der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Plan, gegen den sich alsbald Widerstand vonseiten einiger - vor allem - Haager Neubürger regte.

Der Gemeinderat signalisierte vergangene Woche in seiner Sitzung im Bürgersaal einstimmig grünes Licht für den vorgelegten Bebauungsplanentwurf vom 26. Mai und beschloss diesen als Satzung. Nach der öffentlichen Bekanntmachung ist dieser dann rechtskräftig. Auch wurde Beschluss gefasst über die im Rahmen der Beteiligung der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange und im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen. 54 Behörden waren gemäß den Vorschriften angeschrieben worden, 24 gaben überhaupt keine Stellungnahme ab. 18 meldeten sich ohne jegliche Bedenken und zwölf hatten Anregungen zu dem Plan, die dann einflossen oder abgewogen wurden. Auch drei Bürger meldeten sich. Insgesamt kamen so über 250 Seiten zusammen.

Schönbrunn. (MD) Dort, wo momentan noch Feld- und Wiesenflächen sind, sollen bekanntermaßen um die 30 Bauplätze entstehen. Interessenten dafür haben sich bereits bei der Gemeinde gemeldet.

Von Bürgern wurde bei der Offenlage beispielsweise eine Reduzierung der Grundflächenzahl sowie eine Pflicht zum Einbau von Zisternen vorgeschlagen. Beidem wurde nicht gefolgt. Angenommen wurde hingegen etwa ein Passus zum Verbot von "glänzenden und reflektierenden Materialien sowie greller und neonfarbiger Anstriche" für Fassaden und Dächer.

Ob die Fahrbahnbreite von 4,75 Metern "in Stein gemeißelt" sei, wollte Volker Wesch (CDU) wissen. Er fürchtete, dass es besonders in der Bauphase der Häuser durch anliefernde große Fahrzeuge dann zu eng sei. "Die Breite bleibe aber so, wenn der Plan rechtskräftig sei, antwortete Diplom-Ingenieurin Foltin und versicherte, dass man auch ausreichende Kurvenradien im Vorfeld besonders im Blick gehabt habe.