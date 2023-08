Von Barbara Nolten-Casado

Zwingenberg. An die 140 Rollen in Oper, Operette und Musical gehören zum Repertoire von Bassbariton Rainer Zaun. Gesungen hat er sie an Theatern, Opernhäusern, bei Festivals und Konzerten weltweit: von Nürnberg über Berlin bis Hamburg, von Wien über Barcelona bis San Francisco oder Peking. Zwischen 2007 und 2015 wirkte er alljährlich in