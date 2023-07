Von Stephanie Kern

Zwingenberg. Zwischen 1983 und heute liegen 40 Jahre. Aber auch 719 Aufführungen mit 316.000 Besuchern, zumindest auf Schloss Zwingenberg. Sowohl Aufführungen als auch Besucher werden in den kommenden Tagen dazu kommen – am Freitag startete das Rahmenprogramm bereits, am 26. Juli geht es mit der ersten Hauptproduktion los.

"Die Schlossfestspiele