Zwingenberg. (pm) Was wäre ein Held ohne starke Frauen an seiner Seite? Die Geschichte zeigt: nicht viel. So auch bei Diego, dem Protagonisten des diesjährigen Musicals "Zorro" bei den Schlossfestspielen Zwingenberg. Die von Diego und seinem machthungrigen Bruder Ramon begehrte Luisa bringt die Heldengeschichte ins Rollen.

Sie wagt die weite Reise über den Atlantik nach Spanien,