Zwingenberg. (RNZ) Mit sage und schreibe 2063 One-Night-Stands von Europa bis Asien – Diener Leporello führte darüber exakt Buch – ist Mozarts Don Giovanni der vielleicht aktivste Frauenheld und der Operngeschichte.

Doch der passionierte Schürzenjäger scheint er in einer Krise zu stecken: Mit der jüngsten Bauernmädchen-Eroberung Zerlina klappt’s nicht wie er es will. Seine Ex Donna Elvira verfolgt ihn rachsüchtig. Und die letzte schnelle Nummer, Donna Anna, trägt ihm – samt Anhang – den quickiebedingten Mord an ihrem Vater nach. Ob Don Giovanni wohl jemals noch zu alter Form finden kann?

Mozarts Meisterwerk über den legendärsten Playboy in der Musik zählt seit seiner Uraufführung 1787 zu den Top-Hits der Opernliteratur und verspricht zeitlos große Gefühle, knisternde Erotik und wunderbare Melodien.

In der Hauptrolle der dreistündigen Inszenierung nach dem Libretto von Lorenzo Da Ponte zur Musik Musik von Wolfgang Amadeus Mozart ist Kai Preußker als Don Giovanni zu sehen. Den Leporello gibt Matias Tosi. In weiteren Rollen wirken Victoria Kunze (Zerlina), Xenia von Randow (Donna Anna), Natascha Djikanovich (Donna Elvira), Holger Ries (Don Ottavio) und Mario Klein mit. Es singen und musizieren der Festspielchor und das Festspielorchester der Schlossfestspiele Zwingenberg. Die musikalische Leitung liegt bei Rainer Roos.

Info: Zwingenberg (Neckar), Freitag, 2., und Samstag, 3. August, 20 Uhr, Sonntag, 4. August, 19 Uhr. Karten von 22 bis 40 Euro auf www.schlossfestspiele-zwingenberg.de oder unter Telefon 06263/ 45154.