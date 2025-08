Von Stephanie Kern

Zwingenberg. Draußen fährt der Rasenmähroboter, an den Fenstern erinnern wenige Regentropfen an das heftige Gewitter, dass hier eben runterkam: Orchesterprobe für das Musical "Titanic" bei den Zwingenberger Schlossfestspielen, statt auf dem Schloss in der Sporthalle in Zwingenberg. Mittendrin beim Titanic-Spektakel ist auch Bernhard Bettermann. Seit 2006