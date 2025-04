Schefflenz. (zg) Das Rebhuhn braucht Hilfe. Und damit das gelingt, müssen viele Interessengruppen an einem Strang ziehen. Naturschützer, Jäger und Landwirte – sie sind sogar der Dreh- und Angelpunkt des Schutzprojekts im Schefflenztal. Denn da das Rebhuhn in seinem Lebenszyklus vollständig an die Agrarlandschaft angepasst ist, muss der Rebhuhnschutz in betriebliche Abläufe integriert werden,

