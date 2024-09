Von Ann-Kathrin Frei

Schefflenz-Kleineicholzheim. Wenn Waltraud Fay von ihren Erinnerungen an den Wasserfall erzählt, hört man das Wasser rauschen, die Besen schrubben und die Kinder lachen – fast so, als stehe man mit beiden Beinen im Bach. Schaut die gebürtige Kleineicholzheimerin die Aufnahmen an, weiß sie noch haargenau, wie sich alles anfühlte, wer dabei war, wie die