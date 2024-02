Von Stephanie Kern

Schefflenz. Das einst strahlend grüne Logo von "Campina" ist deutlich erblasst, am Eingang zeigt eine Tafel die Zahl 1667. Seit so vielen Tagen ist auf dem Werksgelände von "Landliebe" in Schefflenz kein Unfall mehr passiert. Die Zahl der unfallfreien Tage, die da noch dazukommen können, ist endlich. Denn in einer Pressemitteilung ließ die