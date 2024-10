Von Rüdiger Busch

Buchen. Die ersten beiden Freiwilligen näherten sich SWR-Moderator Benedict Walesch Punkt 12 Uhr noch mit etwas Zurückhaltung. Nachdem sie mutig den Refrain von Dr. Albans Hit "Sing Hallelujah" aus dem Jahr 1992 gesungen und damit das Eis gebrochen hatten, trauten sich weitere Mutige ans Mikrofon.

Am Ende waren es 1095 (!) Sänger, die alleine oder im Chor das Lied sangen und Buchen so den Sieg brachten. Konkurrent Laupheim konnte nur 200 Freiwillige animieren.

Dabei waren die Bedingungen bei starkem Regen nicht ideal: Die Buchener ließen sich aber vom Regen nicht abschrecken. Kurz nach Beginn des Duells kamen die Schüler der Jakob-Mayer-Grundschule zum Alten Rathaus gelaufen und folgten der Aufforderung "Sing Hallelujah": "Der Aufritt der Grundschüler war cool – sie haben Lärm gemacht ohne Ende", sagte Walesch anschließend der RNZ.

Aber auch die Kinder des Waldkindergartens "Rot(h)-Füchse" haben den Moderator nachhaltig beeindruckt: "Sie waren super vorbereitet und haben toll gesungen!" Engagiert bei der Sache waren auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung: Der 40-köpfige Rathauschor sammelte fleißig Punkte.

Als Höhepunkt sammelte sich dann zum großen Finale gegen 17.30 Uhr ein riesiger Chor aus mehreren hundert Sängern, dirigiert von Chorleiter Horst Berger und unterstützt von Solistin Michaela Bischoff. "Was hier abgeht, macht mich sprachlos", gestand Benedict Walesch angesichts der Stimmung in Buchen – und die stieg noch einmal an, als er im Beisein eines stolzen Bürgermeisters Roland Burger das Ergebnis verkündete. Doppelt gewonnen hat übrigens die sechsjährige Lotta Morschhäuser: Sie wurde als Gewinnerin von zwei Tickets für die Hitparaden-Finalparty gezogen.