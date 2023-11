Von Stephanie Kern

Mosbach. Die Lebenssituationen von Frauen nehmen die Soroptimistinnen in den Blick. Soroptimist International (SI) ("Die besten Schwestern") ist ein Service-Club, der sich für Frauenrechte sowie Bildung, Gleichberechtigung und Frieden zum Wohle der Frauen einsetzt. In Mosbach machen die SI-Frauen regelmäßig durch das "White Dinner" auf sich aufmerksam.

Nun wollen sie diese Aufmerksamkeit nutzen, um den Blick auf Frauen in der (Zwangs-) Prostitution zu richten. Am morgigen Dienstag öffnet im Rathaussaal in Mosbach die Themenwoche "Signal-Rot: Frauen in der Prostitution – Realität in Deutschland". Die tragende Ausstellung heißt "gesichtslos – Frauen in der Prostitution".

Neben der Ausstellung wurde auch eine Vortragsreihe auf die Beine gestellt. Verantwortlich für die Organisation dieses großen Projekts war und ist Angelika Bronner-Blatz. Als ehemalige Gleichstellungsbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises ist sie in der Region bekannt.

Nun setzt sie sich aus dem Ruhestand heraus gemeinsam mit den SI-Schwestern des Clubs Mosbach für Frauen ein. Sie ist sicher: Auch im ländlich geprägten Neckar-Odenwald-Kreis ist Prostitution ein Thema. "Auch wenn es ein Bordell hier nicht gibt – was im Verborgenen blüht, wissen wir nicht."

Mit der Ausstellung und den fünf Vorträgen will der SI-Club vor allem informieren. Informieren darüber, welche Maschen es gibt, um Frauen in die Prostitution zu locken, zu zwingen. Darüber, was Männer, die solche Angebote wahrnehmen, unterstützen – vor allem, wenn es sich um Zwangsprostituierte handelt. "Die Tatsache, dass wir im ländlichen Raum leben, schützt uns nicht."

Bronner-Blatz ist überzeugt: "Ich glaube, dass man sich keine richtige Vorstellung davon macht, was Prostitution bedeutet." Oft sei sie romantisiert. "Auch ich habe in der Vorbereitungszeit viel Neues erfahren." Etwa, dass die Zwangsprostituierten einem Mann regelrecht gehören und dementsprechend tätowiert werden. "Brandzeichen" nennt Bronner-Blatz diese Tattoos. Auch und gerade für Männer, die für Sex bezahlen, sei die Ausstellung interessant. "Man kann zur Prostitution stehen, wie man will. Ich denke aber, es macht einen Unterschied, wenn eine Frau selbstbestimmt agiert."

Die Foto-Ausstellung ist von der Mannheimer Beratungsstelle "Amalie" konzipiert und zusammen mit den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim entstanden. Die Foto-Ausstellung hat Silberzahn-Schnörer an einem SI-Clubabend vorgestellt. 40 Bilder des Fotografen Hyp Yerlikaya und begleitende Texte erzählen die Geschichten der Frauen, ihre Ängste und Sorgen. "Die Ausstellung ist sehr prägnant, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber ich habe mir gewünscht, das Thema von mehreren Seiten zu betrachten."

Die Unruheständlerin Angelika Bronner-Blatz habe zuerst den ehemaligen Kriminalhauptkommissar Manfred Paulus angeschrieben. So sei schnell eins zum anderen gekommen. Ganz wichtig und glücklicherweise schnell erfolgreich war die Suche nach einem Ausstellungsort und einem Schirmherren. Bei Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp sei sie auf offene Ohren gestoßen, berichtet Bronner-Blatz.

Christine Silberzahn-Schnörer übernahm die Organisation der Foto-Ausstellung und die Personal- und Einsatzplanung der SI-Schwesten zu den Veranstaltungsabenden. Ann-Kathrin Metzger kümmerte sich um das Layout des Infoblatts und des Plakates sowie um das Online-Marketing.

Der SI-Club Mosbach ist seit 2011 aktiv. Spenden generiert der Club durch sein White-Dinner, durch Cocktail-Partys oder auch andere Bewirtungen. Ein so großes eigenständiges Informationsprojekt gab es bisher noch nicht.

"Interessant fand ich eigentlich, dass wir nirgends auf Widerstand gestoßen sind." Sowohl Mosbachs OB als auch Landrat Dr. Achim Brötel hätten sofort Zustimmung signalisiert. Größten Respekt hat Angelika Bronner-Blatz vor Anna Schreiber. Sie wird am kommenden Freitag über ihre Geschichte sprechen. "Sie ist Betroffene und hat sich da herausgeschafft. Und dann den Mut zu haben, mit dieser Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen – das ist schon sehr besonders."

Für Angelika Bronner-Blatz und ihre SI-Schwestern steht übrigens fest, dass das Thema keine Eintagsfliege bleiben soll. Bereits jetzt planen sie Veranstaltungen für das kommende Jahr; auch diese sollen über Prostitution informieren.

Info: Die Ausstellung kann vom 21. bis 29. November von Montag bis Freitag jeweils von 12 bis 22 Uhr im Rathaussaal in Mosbach besucht werden. Am Samstag ist sie von 9 bis 14 Uhr geöffnet, am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Termine:

Dienstag, 21. November, 18.30 Uhr: Vernissage der Ausstellung mit Schirmherr Julian Stipp (Oberbürgermeister Mosbach), Prof. Dr. Martin Albert (wissenschaftliche Begleitung).

Mittwoch, 22. November, 18.30 Uhr: Vortrag "Rotlichtkriminalität, Menschenhandel und Zwangsprostitution" von Manfred Paulus. Er war als Hauptkommissar im Bereich der Rotlichtkriminalität, des Frauen- und Kinderhandels und der Pädokriminalität tätig. Er ist Buchautor und Lehrbeauftragter.

Donnerstag, 23. November, 18.30 Uhr: Vortrag "Amalie – Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution" mit Astrid Fehrenbach, Leiterin der Beratungsstelle.

Freitag, 24. November, 18.30 Uhr: Vortrag "Körper sucht Seele" mit Dipl.-Psychologin Anna Schreiber. Sie ist in eigener Praxis mit den Schwerpunkten Paardynamik, Sexualität und Traumatherapie in Karlsruhe tätig. In den 1980er-Jahren verdiente sie zwei Jahre lang Geld mit Bezahlsex als Prostituierte und Domina.

Montag, 27. November, 18.30 Uhr: Vortrag: "Männer in Deutschland, die für Sex zahlen – und was sie uns über das Versagen der legalen Prostitution beibringen." Kerstin Neuhaus, Sozialarbeiterin und Geschäftsführerin des Vereins "Augsburger:innen gegen Menschenhandel", hat als Teil eines internationalen Forschungsteams knapp 100 Freier in Deutschland befragt. Was diese geantwortet haben, darum geht es in ihrem Vortrag.

Mittwoch, 29. November, 19 Uhr: Vortrag "Prostituiertenschutzgesetz – Situation in Deutschland". Annette Vogel-Hrustic, Gleichstellungsbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises, berichtet über die gesetzlichen Bedingungen der Prostitution und die Auswirkungen des Prostituiertenschutzgesetzes in Deutschland. Landrat Dr. Achim Brötel wird zuvor ein Grußwort sprechen.

Info: Alle Veranstaltungen sowie die Ausstellung finden im Mosbacher Rathaussaal statt. (stk)