Rosenberg. (pm) "Eine Region wehrt sich gegen die Schließung des Magna-Standorts in Rosenberg" – unter diesem Motto ruft der Betriebsrat des Magna-Werks alle Interessierten aus der Region auf, sich an einer Kundgebung am Dienstag, 27. Februar, zu beteiligen. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Werkstor.

Nach dem Schweigemarsch zum Rathausplatz findet die Kundgebung statt. Verschiedene Redner stellen die Situation des von der Schließung bedrohten Magna-Standorts dar.